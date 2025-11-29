18 Günlük Pil Ömrü Sunan Akıllı Saat Tanıtıldı! AMOLED Ekranı Var

Black Shark, geçtiğimiz yılın sonunda piyasaya sürdüğü GS3 akıllı saatinden sonra şimdi de GS3 Ultra modelini tanıttı. Dayanıklılığı ile öne çıkan bu akıllı saat için henüz bir fiyat etiketi belirlenmedi ancak teknik özellikleri ve renk seçenekleri netlik kazandı.

Black Shark G23 Ultra Özellikleri

Ekran Boyutu: 1.43 inç

1.43 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Çözünürlüğü: 466 x 466 piksel

466 x 466 piksel Ekran Parlaklığı: 1000 nit (maksimum)

1000 nit (maksimum) Ekran Koruması: 9H Gorilla Glass

9H Gorilla Glass Dayanıklılık Sertifikası: MIL-STD-810

MIL-STD-810 Su Geçirmezlik: 5ATM ve IP69K sertifikaları

5ATM ve IP69K sertifikaları Uydu Navigasyon Sistemleri: GPS, BeiDou, Glonass, Galileo, NavIC

GPS, BeiDou, Glonass, Galileo, NavIC Arama Özelliği: Yapay zeka destekli gürültü engelleme

Yapay zeka destekli gürültü engelleme Pil Ömrü: Normal kullanımda 18 güne, düşük güç modunda 45 güne kadar

Normal kullanımda 18 güne, düşük güç modunda 45 güne kadar Spor Modları: 160+

160+ Sağlık Takibi: Kalp atış hızı, stres seviyesi, kandaki oksijen seviyesi (SpO2), uyku takibi

Kalp atış hızı, stres seviyesi, kandaki oksijen seviyesi (SpO2), uyku takibi Renk Seçenekleri: Gümüş ve siyah

1.43 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Black Shark GS3 Ultra, AMOLED ekran üzerinde 466 x 466 piksel çözünürlük ve 1000 nit maksimum parlaklık sunuyor. Cihaz, 9H Gorilla Glass ekran koruma teknolojisine sahip. Bu da belirli bir dereceye kadar çizilme ve kırılma gibi durumlara karşı dayanıklı olduğu anlamına geliyor.

MIL-STD-810 sertifikasına sahip olan yeni akıllı saat, 5ATM su geçirmezlik derecesi ile dikkatleri üzerinde topluyor. Ayrıca IP69K sertifikasına sahip olduğunun da altını çizmekte fayda var. Tüm bunlar, standart akıllı saatlere kıyasla çok daha zorlu koşullara maruz kalmasına rağmen sorunsuz bir şekilde çalışmaya devam edebileceğini gösteriyor.

Gümüş ve siyah renk seçenekleri ile gelen cihaz, kullanıcının nerede olduğunu tespit etmek için birden fazla uydu sistemini destekliyor. GPS'in yanı sıra BeiDou, Glonass, Galileo, NavIC sistemlerini de kullanıyor. Böylece saat dünya genelinde kesintisiz olarak konum takibi yapabiliyor. Yani kaybolma gibi durumlar hakkında düşünmeye pek de gerek bırakmıyor.

Saat ile arama yapıldığında ya da gelen bir aramayı cevapladığınızda devreye giren bir gürültü engelleme özelliği de mevcut. Yapay zeka destekli bu özellik, sizin sesinizi arka plandaki istenmeyen gürültülerden ayırır. Bu sayede gürültülü ortamlarda bile aradığınız kişi sesinizi net bir şekilde duyabilir.

Akıllı saat, tek bir şarjla 18 güne kadar pil ömrü sunuyor. Bu, cihazın sık sık şarj edilme ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Hatta şarjın daha uzun gitmesine ihtiyacınız varsa düşük güç modunu etkinleştirerek 45 günlük pil ömrü elde edebilirsiniz ancak bu modda çoğu özelliğin devre dışı bırakıldığını belirtmek gerekiyor.

160'tan fazla spor modu sunan saat, yürüyüş, koşu ve daha birçok aktiviteyi otomatik olarak algılıyor. Bununla birlikte kalp atış hızı, stres seviyesi, kandaki oksijen seviyesi için kapsamlı veriler sağlıyor ve uyku takibi yapmanızı kolaylaştırıyor.