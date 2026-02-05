12 GB RAM'li Oyun Tableti Global Pazara Geliyor! 144Hz Ekrana Sahip

Black Shark, oyun odaklı yeni tabletin özelliklerini açıkladı. Global pazara gelmeye hazırlanan tabletin fiyat etiketi ise henüz belli değil. Siyah ve gümüş olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunan tablette Qualcomm tarafından geliştirilen güçlü bir işlemci bulunuyor. Cihaz ayrıca dev batarya dahil olmak üzere birçok özelliğe de sahip.

Black Shark Tabletin Özellikleri

Ekran Boyutu: 8,8 inç

8,8 inç Ekran Çözünürlüğü: 2.5K

2.5K Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz Ekran Teknolojisi: IPS

IPS Ekran Parlaklığı: 600 nit

600 nit Ekran Piksel Yoğunluğu: 343 PPI

343 PPI İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm)

Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) RAM: 12 GB LPDDR5X

12 GB LPDDR5X Depolama: 256 GB UFS 4.0

256 GB UFS 4.0 Batarya: 7.300 mAh

7.300 mAh Arka Kamera: 13 MP

13 MP Ön Kamera: 5 MP

Black Shark Gaming Tablet olarak isimlendirilen cihazın ekranı 8,8 inç büyüklüğe sahip. Tablet, IPS ekran üzerinde 2.5K çözünürlük, 600 nit parlaklık ve 144Hz yenileme hızı sunuyor. Yüksek yenileme hızı, akıcı bir ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. DCI-P3 renk gamını kapsayan tablet, bu sayede canlı ve doğru renkler sunuyor.

Tablet gücünü Snapdragon 8s Gen 3 işlemcisinden alıyor. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 8s Gen 3, bir adet 3.0 GHz Cortex-X4, dört adet 2.8 GHz Cortex-A720 ve üç adet 2.0 GHz Cortex-A520 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Bu güçlü işlemci sayesinde tablette en iyi grafikli mobil oyunlar bile sorunsuz çalışacak.

Oyun tabletinde 12 GB LPDDR5X RAM ve 256 GB UFS 4.0 depolama alanı bulunuyor. Tablet, 7.300 mAh batarya kapasitesine sahip. Bu dev batarya, tabletin uzun pil ömrü sunmasını sağlayacak. Cihazın hızlı şarj teknolojisine henüz herhangi bir bilgi paylaşılmadı ancak yüksek şarj hızı görebiliriz.

Black Shark'ın yeni tabletinin arka yüzeyinde 13 megapiksel çözünürlüğünde bir adet kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 5 megapiksel çözünürlüğünde bir adet kamera mevcut. 343 PPI piksel yoğunluğuna sahip olan tablette gleişmiş bir soğutma sistemi de mevcut. Bu sayede tabletin her zaman serin kalması sağlanıyor.

Oyun modu ile birlikte gelen tablet, etkileyici tasarımıyla da dikketleri üzerinde toplamayı başarıyor. Tabletin arka yüzeyinde dikdörtgen şeklinde bir modül bulunuyor. Dikey olarak konumlanan bu modül üzerinde bir adet kamera ve bir adet LED flaş yer alıyor. Tabletin yan tarafında ise ses ve güç butonları mevcut.