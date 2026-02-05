200 MP Kameralı Katlanabilir Telefon Geliyor! OLED Ekranı Var

OPPO Find N6 ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda OPPO Find N6, yeni bir sertifikasyon platformunda ortaya çıktı. Yüksek yenileme hızı, OLED ekran ve çok güçlü işlemci dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayacak katlanabilir telefonun çok yakında tanıtılması bekleniyor.

OPPO Find N6, Yeni Bir Sertifka Aldı

CPH2765 model numarasına sahip olan OPPO Find N6, Tayland'ın NBTC sertifikasyon platformunda görüntülendi. NBTC sertifikası, akıllı telefonun Tayland'da telekomünikasyon standartlarına uygun olduğu ve satışa çıkabileceği anlamına geliyor. Katlanabilir telefonun Tayland'ın yanı sıra dünya genelinde de piyasaya sürülmesi bekleniyor.

OPPO Find N6'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

Hızlı Şarj: 80W

Batarya: 6.000 mAh

Yazılım: Android 16 tabanlı ColorOS 16

İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Depolama: 1 TB'a kadar

RAM: 12 GB / 16 GB

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

Ekran Boyutu: 8,12 inç

Ekran Teknolojisi. OLED

Ekran Çözünürlüğü: 2K

İkinci Ekran Boyutu: 6,62 inç

Ön Kamera: 20 MP

Arka Kamera: 50 MP + 50 MP + 200 MP + 2 MP multispektral lens

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre akıllı telefonda Snapdragon 8 Elite Gen 5 yer alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, iki adet 4.6GHz Prime çekirdek ve altı adet 3.63 GHz performans çekirdeği dahil olmak üzere toplam sekiz çekirdek içeriyor. OPPO Find N5'te ise sekiz çekirdekli Snapdragon 8 Elite mevcut.

Android 16 tabanlı ColorOS 16 ile birlikte gelmesi beklenen Find N6, 6.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Katlanabilir telefon ayrıca 80W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Telefon 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunacak. Depolama tarafında ise 1 TB'a kadar seçenekler göreceğiz.

Telefonun ekranı 8,12 inç büyüklüğünde olacak. Find N6, OLED ekran üzerinde 2K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi elde edilecek. Telefonun ikinci ekranı 6,62 inç büyüklüğünde olacak. Telefonun ön kamerası ise 20 megapiksel çözünürlüğünde olacak.

Oppo Find N6 Ne Zaman Tanıtılacak?

OPPO'nun yeni katlanabilir telefonu Find N6'nın 2026 yılının mart ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte katlanabilir telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Serinin bir önceki modeli olan OPPO Find N5, 2025 yılının şubat ayında tanıtılmıştı.