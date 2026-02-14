Kaya Gibi Sağlam Telefon Tanıtıldı! 15.000 mAh Batarya ve Dahası

Blackview, yeni akıllı telefonu Rock 2 Pro modelini tanıttı. Dayanıklı bir yapıya ve yüksek kapasiteli bataryaya sahip olan telefon, doğa tutkunları başta olmak üzere oldukça geniş bir kullanıcı kitlesine hitap ediyor. Kamp ve benzeri aktiviteleri seven tüm kullanıcıların dikkatini doğrudan çekecek özelliklerle birlikte geliyor.

Blackview Rock 2 Pro'nun Özellikleri Neler?

Batarya Kapasitesi 15.000 mAh Hızlı Şarj Desteği 33W İşlemci Unisoc T8100 (6 nm) RAM 8 GB Depolama 256 GB microSD Desteği Mevcut Ekran Boyutu 6.67 inç Çözünürlük 720 x 1604 piksel (HD+) Yenileme Hızı 120Hz Arka Kamera 16 Megapiksel Ön Kamera 13 Megapiksel Kamp Işığı 400 lümene kadar İşletim Sistemi Android 15 tabanlı DokeOS 5.0 Dayanıklılık Sertifikaları IP68, IP69 ve MIL-STD-810H Ağırlık Yaklaşık 558 gram Kalınlık 26 mm

Blackview Rock 2 Pro, 15.000 mAh kapasiteli batarya ile birlikte geliyor. Cihazın günlük kullanımdan ziyade zorlu şartlarda çalışan ya da kamp yapmayı seven kişilere öncelik verilerek geliştirildiğini göz önünde bulundurursak şarjı birkaç gün boyunca gidebilir. Öte yandan telefon, 33W hızlı şarj desteği sunuyor. Bu da şarj olmasının biraz zaman alacağını gösteriyor.

Büyük batarya demişken cihazın yaklaşık 558 gram ağırlığa ve 26 mm kalınlığa sahip olduğunu belirtelim. Diğer yandan bu telefon, IP68, IP69 ve MIL-STD-810H sertifikalarına sahip. Yani toz, su ve sert darbelere karşı oldukça güçlü bir model olarak öne çıkıyor. Böylece gün içinde karşılaşabileceğiniz çeşitli olumsuz durumlar hakkında endişelenmenize gerek kalmıyor.

Cihaz, gücünü Unisoc T8100 işlemcisinden alıyor. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, dört adet 2.2 GHz Cortex-A76 ve dört adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Geçtiğimiz hafta tanıtılan Blackview Xplore 1'de MediaTek Dimensity 7050 işlemcisi tercih edilmişti.

Android 15 tabanlı DokeOS 5.0 ile birlikte gelen cihaz, 8 GB RAM sunuyor. Depolama tarafında ise 256 GB seçeneği bulunuyor fakat microSD desteği sayesinde depolama alanını artırmak mümkün. 6.67 inç ekran büyüklüğüne sahip olan telefon, 720 x 1604 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Cihazın ön yüzeyinde 13 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera, arka tarafında ise 16 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera mevcut.

Blackview Rock 2 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar?

Blackview Rock 2 Pro için 250 dolar (10 bin 902 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlendi. Markanın doğrudan Türkiye'de satış yapmadığını belirtelim. Mevcut akıllı telefon ve akıllı saatleri genellikle ithalatçı garantili olarak geliyor. Yeni cihazın da yakın zamanda olmasa da ilerleyen aylarda çevrim içi mağazalarda bulunabilir hâle gelmesi muhtemel.