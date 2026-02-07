120Hz Ekranlı Galaxy F70e 5G Geliyor! İşlemcisi Belli Oldu

Samsung'un bütçe dostu telefonu Galaxy F70e 5G'ye dair önemli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda kamera özellikleri ortaya çıkan Samsung Galaxy F70e 5G'nin bu kez işlemcisi belli oldu. Akıllı telefonda MediaTek tarafından geliştirilen orta segment bir Dimensity işlemcisi yer alacak.

Samsung Galaxy F70e 5G'de Hangi İşlemci Bulunacak?

Samsung Galaxy F70e 5G gücünü MediaTek Dimensity 6300 işlemcisinden alacak. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci iki adet 2.4 GHz Cortex-A76 ve altı adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz çekirdek içeriyor. Bu işlemci, Dimensity 6100+'a kıyasla yüzde 10 daha yüksek bir performans sunuyor. GPU saat hızı ise 950 MHz'e kadar çıkabiliyor.

Samsung'un uygun fiyatlı modellerinden biri olan Galaxy A07 5G'de de Dimensity 6300 işlemcisi tercih edilmişti. Galaxy A07 4G'de ise iki adet 2.2 GHz Cortex-A76 ve altı adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeren MediaTek Helio G99 işlemcisi bulunuyor.

Samsung Galaxy F70e 5G'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ana Kamera: 50 MP

50 MP Derinlik Kamerası: 2 MP

2 MP Ön Kamera: 8 MP

8 MP Ekran Parlaklığı: 800 nit

800 nit Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Batarya: 6000 mAh

Paylaşılan bilgilere göre akıllı telefonun telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde derinlik kamerası bulunacak. Samsung Galaxy F70e 5G'nin ön yüzeyinde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak. Telefon ayrıca 120Hz yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi sunacak.

Akıllı telefon 6000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Telefon bu yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Samsung Galaxy A07 5G'de 6.000 mAh batarya kapasitesi ve 25W hızlı şarj desteği bulunacak. Galaxy F70e 5G'de de 25W hızlı şarj teknolojisini görebiliriz.

Samsung Galaxy F70e 5G Ne Zaman Tanıtılacak?

Android 16 tabanlı One UI 8.5 ile birlikte gelmesi beklenen Samsung Galaxy F70e 5G, 9 Şubat 2026 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri ve fiyat etiketi belli olacak. Galaxy F serisinin önceki modelleri Türkiye'de satışa sunulmadı. Muhtemelen Galaxy F70e 5G de Türkiye'de satılmayacaktır.