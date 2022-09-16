Blade Runner 2099 Dizisi Geliyor!

Blade Runner 2099 dizisi, Amazon tarafından onaylandı. Bilim kurgu türündeki diziye dair önemli bilgiler de paylaşıldı. Prime Video isimli popüler dijital yayın hizmeti üzerinden yayımlanacak olan diziye ilişkin merak edilen ayrıntılar haberimizde.

Blade Runner 2099 Dizisi Prime Video'da Yayımlanacak

Bilim kurgu türünün başarılı bir örneği olan Blade Runner'ın dizisi ile ilgili oldukça önemli bir gelişme yaşandı. Çok büyük hayran kitlesine sahip olan serinin dizisi, Amazon tarafından onaylandı ve ayrıca çeşitli bilgiler paylaşıldı.

Blade Runner 2099 olarak isimlendirilen dizi, Blade Runner 2049 filminin 50 yıl sonrasını konu alacak. Şu anda yapım aşamasında olan dizinin yapımcılığını Ridley Scott üstleniyor. Scott, Blade Runner isimli ilk filmin yönetmenliğini yapmıştı.

İlk olarak 2022 yılınnı nisan ayında Apple TV+ üzerinden yayımlanmaya başlayan gerilim türündeki Shining Girls isimli dizinin senaristliğini yapan Silka Luisa, Blade Runner dizisinde de görev alıyor. Yeni bilim kurgu dizisinin Prime Video üzerinden yayımlanacağı belirtildi ancak yayın tarihi henüz bilinmiyor.

Blade Runner'ın haklarını elinde bulunduran Alcon Entertainment Kurucu Ortakları Andrew Kosove ve Broderick Johnson, konu ile ilgili önemli bir açıklamada bulundu. Açıklamada, dizi ile ilgili çok yüksek bir beklentinin olduğunu ve bunun farkında olduklarını söyledi.

Kosove ve Broderick tarafından yapılan açıklamada ayrıca Silka, Amazon ve Scott Free Productions ile birlikte bu standarda ulaşabileceklerini ve yeni nesil Blade Runner ile izleyicileri memnun edebileceklerini umduklarını ifade etti.

Blade Runner serisinin ilk filmi 1982 yılında vizyona girdi. Philip K. Dick'in Android'ler Elektrikli Koyun Düşler mi? isimli romanından uyarlanan film, dünya çapında çok fazla sayıda izleyici tarafından oldukça beğenilmişti.

Blade Runner 2049 (Ölüm Takibi 2049: Bıçak Sırtı) isimli ikinci film ise 2017 yılında vizyona girmişti. Villeneuve tarafından yönetilen bilim kurgu filmi Ölüm Takibi 2049: Bıçak Sırtı, tıpkı ilk film gibi büyük beğeni toplamıştı.

Başarılı bilim kurgu serisinin dizisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce dizi, tıpkı film gibi başarılı olabilir mi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca en iyi bilim kurgu filmleri listemize de göz atabilirsiniz.