Inside Out 2 Çıkış Tarihi Açıklandı

Inside Out 2 çıkış tarihi belli oldu. Vizyon tarihinin açıklanmasıyla beraber dünya çapında çok fazla sayıda kişi yeni animasyon filmini sabırsızlıkla beklemeye başladı. Peki, Inside Out 2 ne zaman çıkacak? Animasyon filmine dair merak edilen detaylar haberimizde.

2015 yılında vizyona giren Inside Out (Ters Yüz), kısa süre içerisinde tüm dünyada çok popüler hâle geldi. Çok fazla sayıda kişi tarafından oldukça beğenilen film 73. Altın Küre Ödülleri'nde En İyi Animasyon Filmi ödülüne layık görüldü. Animasyon filmi ödül konusunda elbette bununla sınırlı kalmadı.

88. Akademi Ödülleri'nde En İyi Animasyon Film ödülüne de layık görülen animasyon filmi, En İyi Özgün Senaryo ödülüne ise aday gösterildi. Cannes Film Festivali'nde sekiz dakika boyunca ayakta alkışlanan Ters Yüz'ün yeni filmi ile ilgili oldukça önemli bir gelişme yaşandı.

Inside Out 2 Çıkış Tarihi Ne Zaman?

Ters Yüz 2 filmi D23 Expo etkinliğinde resmi olarak duyurulmuştu. Yapılan duyuru ile beraber çok sayıda izleyici, Pixar ve Disney'in yeni Ters Yüz filmini merak içerisinde beklemeye başlamıştı. Filmi bekleyen izleyicileri sevindirecek bir gelişme yaşandı ve Ters Yüz 2'nin vizyon tarihi belli oldu.

Inside Out 2'nin 14 Haziran 2024 yılında vizyona gireceği açıklandı. Filmin senaristliğini Meg LeFauve üstlendi. LeFauve, ilk filmin senarist kadrosunda da yer almıştı. Ters Yüz'ün yeni filminin yönetmenliğini ise Kelsey Mann yapacak. İlk filmin yönetmenliğini Pete Docter üstlenmişti.

İlk filmde Joy karakterini seslendiren Amy Poehler, yeni filmin senaryosunu okuduğunu ve harika olduğunu belirtti. Yapılan açıklamaya göre Poehler, yeni filmde de Joy karakterini seslendirecek. Yeni duygulara tanık olacağımız Ters Yüz 2, tıpkı ilk film gibi Riley'in kafasının içerisinde geçecek.

En iyi animasyon filmleri arasında yer alan Inside Out'u henüz izlemediyseniz Disney Plus isimli popüler dijital yayın hizmeti üzerinden izleyebilirsiniz.

Yeni Ters Yüz filmi hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce ilk film kadar başarılı olabilir mi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.