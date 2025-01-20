Bluesky, Yeni Özelliğiyle TikTok Olma Yolunda İlerliyor

TikTok, ABD'de yasaklandı ama halen can çekişiyor desek yeridir. Diğer sosyal medya platformları, TikTok'tan açılan boşluğu doldurmak üzere adımlar atıyor ve fırsatlarını değerlendiriyor.

Diğer Rakipler de Dikey Video Özelliğine Geçiyor

Son olarak X, dikey videolar için özel bir bölüm geliştirdiğini duyurmuştu. Şimdi aynı kulvardan rakibi Bluesky'da "Trending Videos" adlı özelliği üzerinde çalışıyor. Bu yeni özellik, mobil uygulamada Keşfet sekmesinde yer alıyor.

Bluesky'ın açıklaması şöyle:

Biz de video furyasına katılmak zorundaydık. Artık Bluesky'da videolar için özel akışlar var! Diğer akışlar gibi bunları ana ekranınıza sabitlemek tamamen sizin tercihinize bağlı. Bluesky, sizin özelleştirebileceğiniz bir alan olmayı sürdürecek.

Android cihazda bu özelliği deneme fırsatı bulan kullanıcılar, Arama sekmesine dokunarak Trending Videos (Beta) kısmına ulaşabiliyor. Buradan "Daha Fazla Göster" seçeneğine tıklayanlar, TikTok'tan içe aktarılan kısa videolar da dahil olmak üzere bir dizi video ile karşılaşıyor. Tıpkı TikTok'ta olduğu gibi yukarı kaydırarak yeni videolara ulaşılabiliyor.

Bluesky'dan TikTok Alternatiflerine Destek

Bluesky, TikTok'a rakip olan diğer platformları da desteklediğini açıkladı. Bu platformlar arasında, Bluesky'nin kullandığı AT Protokolünü kullanan Tik, Skylight ve Bluescreen bulunuyor. Ancak bu platformların çoğu hâlâ kapalı test aşamasında.

TikTok alternatifi uygulamaları bu linkten inceleyebilirsiniz.