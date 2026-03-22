BMW Tutkunlarını Üzecek Haber: Sevilen Marka Kapanıyor!

BMW, Mini, Land Rover gibi markalar adına özel modifiye kitleri geliştiren AC Schnitzer markası önemli bir açıklama ile gündeme geldi. BMW'ye özel geliştirdiği modifiye paketleri ve performans kitleri ile tanınan markanın yaptığı son açıklama fanlarını üzdü. Zira AC Schnitzer faaliyetlerini durdurduğu yönünde önemli bir açıklamada bulundu. Peki AC Schnitzer markası neden kapanıyor? İşte konuyla ilgili detaylar...

BMW Dünyasında Bir Devir Kapanıyor! AC Schnitzer Kapandı Mı?

AC Schnitzer’in bağlı olduğu KOHL Group tarafından alınan karara göre marka 2026 yılı sonunda tüm operasyonlarını sonlandıracak. Kararın arkasında artan maliyetler ve finansal sürdürülebilirliğin zorlaşması gösteriliyor. Uzun yıllardır BMW modelleri için performans kitleri, aerodinamik parçalar, süspansiyon sistemleri ve özel tasarım jantlar geliştiren AC Schnitzer özellikle M modelleri üzerinde yaptığı çalışmalarla dikkat çekiyordu.

Marka yalnızca görsel modifikasyonlarla sınırlı kalmayıp motor performansı ve sürüş dinamiklerine yönelik kapsamlı geliştirmeler sunuyordu. Bu sayede standart BMW modelleri daha agresif bir karakter kazanırken pist kullanımına uygun özel versiyonlar da ortaya çıkıyordu. Özellikle BMW 3 Serisi, 5 Serisi ve M3 tabanlı projeler markanın en çok ses getiren çalışmaları arasında yer alıyordu.

AC Schnitzer aynı zamanda Mini ve Land Rover modelleri için de özel paketler hazırlıyordu. Ancak markanın en büyük kitlesini BMW tutkunları oluşturuyordu. Bu nedenle operasyonların sonlandırılacak olması özellikle BMW kullanıcıları açısından önemli bir kayıp olarak değerlendiriliyor. Elektrikli otomobillere geçiş süreci ve değişen pazar dinamiklerinin de bu karar üzerinde etkili olduğu konuşuluyor.

AC Schnitzer’in Kapanması BMW M Modellerini Nasıl Etkileyecek?

AC Schnitzer özellikle BMW M modelleri üzerinde yaptığı kapsamlı modifikasyonlarla tanınıyordu. M3, M4 ve M5 gibi performans odaklı modeller için geliştirilen motor yazılımları, süspansiyon sistemleri ve aerodinamik paketler markanın en çok tercih edilen ürünleri arasında yer alıyordu. Şirketin operasyonlarını sonlandırmasıyla birlikte bu modellere yönelik fabrika kalitesine yakın modifikasyon seçeneklerinin azalması bekleniyor. Bu durum özellikle performans odaklı BMW kullanıcıları açısından önemli bir boşluk yaratabilir.

Editörün Yorumu

Genel olarak otomobil gurmeleri tarafından bilinen AC Schnitzer aslında performans otomobilleri adına önemli bir yere sahip. Zira BMW gibi pek çok farklı firmaya özel performans kitleri geliştiren AC Schnitzer kendisinden sonra gelen pek çok modele de ilham kaynağı olmayı başardı. Bu noktada markanın kapanacak olması sektördeki ivmenin düşmesine sebep olabilir. Ayrıca elektrikli otomobil dönüşümüne ayak uyduramayan bir markanın kapanışa sürüklenmesi de pek çok firma tarafından ders alınacak bir sonucu bizlere sunuyor.

