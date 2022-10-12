BMW, Araç İçi Eğlence Sistemine Oyun Özelliği Ekliyor

Tesla'dan sonra BMW de AirConsole ile iş birliği yaparak otomobillerde bekleyenlere oyun oynayarak vakit geçirme imkanı sunacak. Araç içi bilgi ve eğlence ekranı ile oyun oynamayı mümkün hale getirecek olan marka, bu özelliği 2023 yılında devreye sokacak.

BMW Aralarda Oyun Oynama Devrini Başlatacak

Arabaların bilgi ve eğlence sistemine indirilen oyunları yönetmek için cep telefonları devreye girecek. Telefonlar oyun kumandası olarak kullanılabilecek. Bu sayede elektrikli otomobili olan kişiler, araçlarının bataryasını doldururken eğlenceli vakit geçirmek için keyifli bir fırsat elde etmiş olacak.

BMW güvenli sürüş deneyimi açısından özelliği sadece arabanın bekleme sırasında aktifleşebileceğini belirtiyor. Güncellemenin ilk olarak hangi otomobillere geleceği bilgisi verilmese de AirConsole teknolojisinin iX gibi otomobillerdeki kavisli ekranlar için fazlasıyla ideal olduğu belirtiliyor.

BMW'nin yeni gelecek özelliği ile ister istemez kıyaslamaya giren Tesla'nın oyun yaklaşımının daha esnek olduğunu söylemekte fayda var. Tesla, direksiyonu dahi kumanda olarak kullanma şansı tanıyor. Ancak BMW'nin yaptığı hamle ile elektrikli otomobil sektöründe önemli gelişmelere doğru yol alındığı görülüyor.