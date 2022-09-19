Türkiye'de Elektrikli Otomobil Satışlarında Rekor Kırıldı!

Son zamanlarda otomotiv sektörüne hareketlilik ve yenilik katan elektrikli arabalar dünyanın her yerinde yoğun ilgi görüyor. 2022 yılından itibaren şirketler, içten yanmalı motorlardan uzaklaşarak elektrikli motorlara geçiş yapmaya başladı. Türkiye'de önemli çalışmalar doğrultusunda yaşanan gelişmelerle elektrikli arabalara olan ilgide bir artış görülüyor.

Türkiye'de Elektrikli Otomobil Satışlarında Büyük Artış

Tesla gibi şirketlerin de Türkiye'de faaliyete başlayacağını duyurması ile ülke pazarında gün geçtikçe büyüyen bir gelişme kaydedilmeye başladı. Kısa süre önce yayınlanan Elektrikli Araç Satışları İncelemesi'nin elde ettiği verilere göre tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de rekor düzeyde bir satış artışı görülüyor.

Milliyet'ten Levent Köprülü; yapılan araştırmalara göre elektrikli otomobil satışlarının yılın ilk yarısında, geçen yıl ile aynı dönemde olduğunda %81 oranında artış görüldüğünü belirtiyor.

Türkiye'de gün geçtikçe büyüyen bir pazar olan otomobil sektörüne bakıldığında Tesla gibi şirketlerin de pazara girmesi ile elektrikli arabalarda ciddi bir satın alma artışı mevcut. 2021'e oranla %154'lük bir artış olduğu söyleniyor.

Elektrikli otomobillerin pazar payı da Türkiye özelinde ortaya çıktı. Toplam pazar payı %8 seviyelerine ulaştı. Bu oranın Tesla ve TOGG gibi şirketlerin sahaya giriş yapması ile artması da beklenen etkilerden biri. Tam bu süreçte TOGG'dan yeni test görüntüleri de geldi.