TOGG'un Şarj İstasyonu İlk Olarak Bolu'da Kuruldu!

TOGG'un ilk şarj istasyonu kurulumu tamamlandı. Bolu'daki istasyonlar şimdiden büyük ilgi görmeye başladı. Detaylar haberimizde!

Hasan Okçu
Hasan Okçu -

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG için özel olarak üretilen şarj istasyonları ilk olarak Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı çıkışındaki bir alışveriş merkezine kuruldu.

Kurucu ortaklardan Vestel'in Türkiye'de, Trugo'ya özel ürettiği 180 kW gücüne sahip olan şarj cihazlarından 6'sı, Bolu'ya kurulmaya başlandı. 

TOGG'un Şarj İstasyonları Bolu'da

Şarj üniteleri için öncelikle trafo istasyonları kuruldu. Öte yandan 6 tane Trugo şarj istasyonu yan yana olacak şekilde yerini aldı. Montaj çalışmalarının tamamlanması ile istasyonlar son halini aldı. 

TOGG'un satışa çıkması ve kullanıcı ile buluşması sonrasında elektrikli araç sürücüleri, Trugo sayesinde yüksek performanslı şarj altyapısıyla da tanışmış olacak. Böylece kesintisiz yolculuklar gerçekleştirmek de mümkün hale gelecek.

TOGG'un Tahmini Fiyatları Belli Oldu!
Otomobil

TOGG'un Tahmini Fiyatları Belli Oldu!

Yerli otomobil TOGG'un tanıtımının yapılmasına az bir zaman kalmışken, fiyatları konusunda da belirli bilgiler gelmeye başladı. 29 Ekim'de, Gemlik'te üretilmeye başlanacak elektrikli otomobil, 2023 yılının ilk çeyreğinde satışa girecek.

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