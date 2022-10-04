TOGG'un Şarj İstasyonu İlk Olarak Bolu'da Kuruldu!

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG için özel olarak üretilen şarj istasyonları ilk olarak Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı çıkışındaki bir alışveriş merkezine kuruldu.

Kurucu ortaklardan Vestel'in Türkiye'de, Trugo'ya özel ürettiği 180 kW gücüne sahip olan şarj cihazlarından 6'sı, Bolu'ya kurulmaya başlandı.

TOGG'un Şarj İstasyonları Bolu'da

Şarj üniteleri için öncelikle trafo istasyonları kuruldu. Öte yandan 6 tane Trugo şarj istasyonu yan yana olacak şekilde yerini aldı. Montaj çalışmalarının tamamlanması ile istasyonlar son halini aldı.

TOGG'un satışa çıkması ve kullanıcı ile buluşması sonrasında elektrikli araç sürücüleri, Trugo sayesinde yüksek performanslı şarj altyapısıyla da tanışmış olacak. Böylece kesintisiz yolculuklar gerçekleştirmek de mümkün hale gelecek.