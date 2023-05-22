BMW Otomobillerine Çok Oyunculu Oyunlar Ekleniyor: Nasıl Oynanacak?

Alman otomobil üreticisi BMW, otomobil yolculuklarını her zamankinden daha heyecanlı hâle getirme arayışında. Marka kısa bir süre önce, tam olarak hayata geçirildiğinde BMW sahiplerinin otomobillerini Tesla gibi gerçek bir oyun odasına dönüştürmelerine olanak tanıyacak yeni bir patent başvurusunda bulundu.

AirConsole ile iş birliği içinde yürütülen bu girişim, araç içi eğlence deneyiminde devrim yaratmayı vaat ediyor.

BMW'nin Yeni Oyun Sistemi Seyahat Şeklinizi Değiştirmek Üzere

BMW'nin yeni patentinin vaadi basit ama cüretkâr. Şirket, otomobil içinde hem tek hem de çok oyunculu oyun oynama potansiyeli sunuyor. Neredeyse tüm otomotiv markaları tarafından benimsenen küresel "akıllı otomobil" trendini takip eden BMW, modellerine çığır açan özellikler entegre etme konusunda adımlar atıyor.

Bu yeniliklerin ilki, ilk olarak elektrikli BMW i7 serisinde tanıtılan "sinema odası" özelliği şeklinde geldi. BMW şimdi de otomobillerin iç mekânlarını tam teşekküllü oyun merkezlerine dönüştürmeye hazırlanıyor.

BMW tarafından geçtiğimiz hafta yapılan patent başvurusu, mini bir araç içi oyun konsolunun tanıtımına işaret ediyor gibi görünüyor. Sürücünün dikkatinin yolda dağılmamasını amaçlayan konsol, otomobilin arka koltuklarındaki yolcular için tasarlandı. Konsol, tek bir yolcudan üç kişiye kadar yolcunun birlikte oyun oynamasına olanak tanıyacak.

AirConsole ile yapılan iş birliği sayesinde her yolcu kendi iDrive ekranını monitör olarak kullanabilecek. Hayali olarak, yolcuların telefonları sanal konsol için oyun kumandası görevi görecek. Bulut tabanlı bir sistem kullanan platform, çoğunlukla Jackbox serisindekilere benzer hızlı mini oyunlardan oluşan 200'e kadar farklı oyun sunacak.

BMW'nin Yeni Oyun Sistemi Ne Zaman Geliyor?

Şu an itibariyle bu özellik hâlâ patent aşamasında. Özelliğin 2023 yılı sonuna kadar piyasaya çıkması bekleniyor ve yakında BMW otomobillerinde göreceğiz.

Bu yeni seçeneğin sunulacağı ilk model BMW'nin elektrikli aracı i7 olacak. BMW'nin bu iddialı hamlesi, sadece sürüş mekaniğine odaklanmakla kalmayıp aynı zamanda genel yolcu deneyimini de geliştiren otomotiv endüstrisinin gelişen doğasını göstermekte.