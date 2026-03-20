BMW i4 İçin Yolun Sonu: Üretim Resmen Sona Eriyor!

Elektrikli otomobil pazarında rekabet her geçen gün daha da kızışırken, markalar ürün gamlarını hızla yenilemeye devam ediyor. Bu kapsamda BMW cephesinden dikkat çeken bir gelişme geldi. Markanın elektrikli sedan modeli i4 için yolun sonu göründü. İşte konuyla ilgili detaylar...

BMW i4 Üretimi Ne Zaman Bitecek?

BMW i4 için üretimin sona ereceği resmen doğrulandı. BMW Ürün Müdürü Bernd Körber tarafından yapılan açıklamaya göre yeni tanıtılan BMW i3 modeli i4’ün yerini alacak. Körber i3’ün doğrudan i4’ün halefi olacağını belirtirken markanın elektrikli ürün gamının önümüzdeki dönemde daha da genişleyeceğini ifade etti. Bu açıklama ile birlikte uzun süredir gündemde olan "i4 üretimden kalkacak" iddiaları da netlik kazanmış oldu.

Paylaşılan bilgilere göre BMW i4’ün üretimi 2026 yılının sonuna doğru tamamen durdurulacak. Bu süreçte model satışta kalmaya devam edecek ancak sonrasında yerini tamamen yeni nesil i3’e bırakacak. Bu değişim BMW’nin elektrikli tarafta yeni nesil platformlara geçiş sürecinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Yeni BMW i3 modeli markanın "Neue Klasse" adı verilen yeni nesil elektrikli platformu üzerine inşa ediliyor.

Bu platform daha yüksek menzil, daha hızlı şarj ve daha gelişmiş yazılım altyapısı gibi önemli avantajlar sunmayı hedefliyor. BMW’nin bu hamlesi markanın elektrikli otomobil stratejisinde köklü bir dönüşüme gittiğini gösteriyor.

BMW’nin Neue Klasse platformuna geçişi yalnızca yeni i3 ile sınırlı kalmayacak. Markanın önümüzdeki yıllarda farklı segmentlerde yer alan birçok modelini de bu yeni altyapı üzerine taşıması bekleniyor. Bu da mevcut modellerin kademeli olarak yenilenmesi ve bazı modellerin tamamen üretimden kaldırılması anlamına geliyor. Özellikle i4 gibi mevcut platform üzerine inşa edilen modellerin yerini daha verimli ve teknolojik açıdan daha gelişmiş yeni nesil araçlara bırakması BMW’nin uzun vadeli elektrikli mobilite vizyonunun önemli bir parçası olarak öne çıkıyor.

Editörün Yorumu

BMW’nin i4’ü bu kadar kısa bir sürede pazardan çekme kararı aslında markanın ne kadar agresif bir dönüşüm sürecine girdiğini bizlere net bir şekilde gösteriyor. Zira i4 aslında hala güncel, güçlü ve pazarda karşılığı olan bir model. Ancak BMW burada mevcut olanı iyileştirmek yerine doğrudan yeni nesle geçme stratejisini seçmiş durumda. Bu elektrikli otomobillere özel bir altyapının BMW tarafındaki karşılığını vermek adına yapılmış bir hamle.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.