Z Kuşağı Bilmez: 72 Yıllık Efsane Araba Fallout'ta Görüldü

Kıyamet sonrası bir dünyada geçen oyundan uyarlanan Fallout dizisi, ikinci sezonunda sadece etkileyici bir oyun uyarlaması değil, aynı zamanda izleyici kitlesine gerçekten değer verdiğini gösteren bir yapım olduğunu ortaya çıkardı. Öyle ki yapım ekibi, CGI (Bilgisayarda Oluşturulan Görüntüler) kullanmak yerine 1954'te büyük ses getirmiş efsane bir otomobili kullanmayı tercih etti.

Fallout'ta Storm Z-250 Aracına Yer Verildi

Amazon Prime Video üzerinden yayınlanan Fallout'un ikinci sezonunun açılışında seyircileri oyunu oynayanların aşina olduğu karakterlerden Mr. House karşıladı. Henüz büyük kıyametin olmadığı zamana götüren bu sahnede Mr. House'un eski fakat fütüristik görünen bir arabanın bagajından rüşvet verdiği görüldü.

Bu sahneyi özel kılan nokta, o arabanın bilgisayarda yapılmış bir araç olmamasıydı. Dizinin arkasında yer alan ekip, sinema sektörünün artık olmazsa olmazlarından biri hâline gelen dijital efektler yerine 1953 yapımı konsept araba kullanmayı tercih etti. O sahnede görülen araç aslında 1953'te üretilen bir aracın ta kendisi.

Bilmeyenler için arabanın adı Storm Z-250. Tasarımı Bertone tarafından yapılan araba, dizide nükleer füzyon çekirdekleri ile çalışıyormuş gibi gösteriliyor ama gerçekte bu araba benzinle çalışıyor. Zamanının çok ötesinde bir araç gibi görünen Storm Z-250, o döneme göre oldukça güçlü Hemi V8 motoruna sahip.

1954 Torino Otomobil Fuarı'nda sergilenen bu otomobil normalde Petersen Otomotiv Müzesi'nde bulunuyor fakat yapım ekibi, çekimler için müzeden bu aracı ödünç aldı. Bu küçük ayrıntı hem o yılları yaşamış ve bu efsane otomobile hayran kalmış kişiler hem de Fallout'un oyununu oynayıp dizisini izleyenler için büyük bir önem taşıyor. Hatta izleyicilerden topladığı övgülerin sebeplerinden biri de olabilir. Peki, siz ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından paylaşmayı unutmayın.