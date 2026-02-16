Yeni BMW iX3 Türkiye’de: Fiyatı Dudak Uçuklattı!

BMW'nin SUV tarafındaki yeni temsilcisi iX3 artık resmi olarak Türkiye'de satışta. Geçtiğimiz günlerde Borusan Otomotiv tarafından Türkiye lansmanı yapılan yeni SUV elektrik mimarisi ve uzun menzili ile tüketicilere hitap ediyor. Bugün itib46ariyle Türkiye satış fiyatı belli olan otomobilin satış fiyatı cep yakıyor. İşte BMW iX3 Türkiye satış fiyatı ve otomobilin teknik özellikleri...

BMW iX3 Türkiye Satış Fiyatı Belli Oldu!

Borusan Otomotiv tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan BMW iX3 Türkiye tanıtım lansmanı ardından otomobil resmi olarak satışa sunuldu. Premium SUV sınıfındaki yeni BMW temsilcisi olan otomobil uzun menzili ve BMW'ye özgü sürüş hissiyatı ile tüketicilere hitap ediyor. Otomobil Türkiye pazarında iX3 50 xDrive versiyonu ile satışa sunulurken aracın tasarım detaylarında da M Sport tasarım paketinden izler göze çarpıyor.

Yeni BMW iX3 50 xDrive M Sport versiyonu ile Türkiye'de 6 milyon 469 bin 600 TL fiyat etiketi ile satışa sunuldu. Altıncı nesil BMW eDrive teknolojisine sahip otomobil 160 kW güç üreten elektrik motoru (218 hp) ve 600 Nm tork değeri ile öne çıkıyor. 0'dan 100 km/s hıza 7,9 saniyede ulaşan otomobil maksimum 210 km/s hıza ulaşırken kullanıcılara 801 kilometre menzil sunuyor.

Şarj tarafında 22 kW AC ve 400 kW DC ultra hızlı şarj desteği bulunuyor. 400 kW altyapıya sahip istasyonlarda yalnızca 10 dakikalık şarj ile 372 kilometreye kadar menzil kazanılabiliyor. Ayrıca çift yönlü şarj (V2L) özelliği sayesinde araç harici cihazlara enerji aktarabiliyor ve mobil bir güç kaynağına dönüşebiliyor. Audi Q8 e-tron ve Mercedes-Benz EQE SUV ile rekabet eden iX3 50 xDrive için fiyat konusundaki tek dezavantaj otomobilin yüzde 55'lik ÖTV dilimine girmiş olması.

İç mekanda ise BMW'nin tasarım dili Neue Klasse anlayışı net bir şekilde kendini hissettiriyor. Minimalist ve sürücü odaklı kokpitte geniş ekran yapısı ve iDrive arayüzü sayesinde pilot odaklı bir kokpit yapısı sunuluyor. Ayrıca Head-Up Display gibi ek donanımlar kullanım açısından büyük kolaylık sunuyor. Aracın koltuk yapısı, iç malzeme seçimleri ve konfor odaklı diğer donanımları (koltuk ısıtma-soğutma, masaj vb.) yolcu tarafında da premium bir hissiyat yaratıyor.

Otomobilin teslimatları Nisan ayında başlayacak. Pazar şartlarına göre avantajlı konumda bulunan otomobilin Türkiye özelinde hatrı sayılır bir satış rakamına ulaşması bekleniyor. Devam eden süreçte BMW'nin iX3 selefi yeni SUV modellerini de pazara sunması bekleniyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayınız...