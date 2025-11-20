Yeni Tesla Model Y Standart'ın Türkiye Fiyatı Belli Oldu

Tesla'nın Model Y Standart'ı ilk tanıtılmasından itibaren Türkiye pazarına ne kadar fiyat ile geleceği merak edilmeye başlanmıştı. Son yaşanan gelişme ile birlikte Model Y Standart'ın Türkiye fiyatı netlik kazandı. Elektrikli otomobil geliştiricisinin bu yeni modelinin Türkiye fiyatı ise görenleri şaşkına çevirdi.

Tesla Model Y Standart'ın Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

Yeni Tesla Model Y Standart'ın Türkiye fiyatı 2 milyon 349 bin 300 TL olarak olarak belirlendi. ÖTV ve KDV hariç geliştirilmiş otopilot için 115 bin 260 TL'lik, tam otonom sürüş özelliği için 228 bin 480 TL'lik ek ücret ödemek gerekiyor.

Geliştirilmiş otopilot sistemi, temel otopilotun yanı sıra otoyol girişinden çıkışına kadar sürücü tarafından başlatılan destekli sürüş, şerit değişiklikleri ve sollamayı içeriyor. Tam otonom sürüş sistemi ise geliştirilmiş otopilota ek olarak trafik ışığı ve dur işareti kontrolünü kapsıyor. Bununla birlikte gelecekteki güncellemelerle aracın neredeyse her yere minimum sürücü müdahalesi ile kendi kendine gidebileceği belirtiliyor.

Tesla Model Y Standart Neler Sunuyor?

Daha sportif bir görünüme sahip olan bu modelde ön bölümdeki Matrix LED farların kaldırıldığını ve bunun yerini daha sade farların aldığını görüyoruz. Tampon ve 18 inçlik jant tasarımı, aerodinamik verimliliği arttırmak ve maliyeti düşürmek için yenilendi.

Yeni modelde ambiyans aydınlatma, arka ekran ve gelişmiş ses sistemi bulunmuyor. Model Y Standart yalnızca yedi hoparlörlü bir ses sistemi ile geliyor. Yazılım tarafında da sadeleşmeye sadeleşmenin devam ettiğini belirtmek gerekiyor. Otomobil, termal yönetim sistemi, ısı pompası ve yüksek verimlilik odaklı batarya koruma sistemi ile korunuyor.

İç kısımda maliyette tasarruf etme amacıyla bir sadeleştirmeye gidildiği anlaşılıyor. Koltuklar kumaş ve vegan derinin karışımından üretildi ve ayna ayarları manuel hâle getirildi. Lüks modellerde mevcut HEPA filtresi bu versiyonda yok. Lamine camın kullanılmamasından dolayı ses yalıtımının da bir miktar azaldığı söylenebilir.

Bu arada Tesla, geçtiğimiz haftalarda da Model Y Long Range Rear-Wheel-Drive (RWD) adını verdiği yeni modelini satışa sundu. Bu yeni versiyon, Tesla'nın şimdiye kadarki en uzun menzilli Model Y modeli unvanını aldı. Bu model, 78,4 kWh kapasiteli CATL üretimi batarya paketi sayesinde CLTC standartlarına göre 821 kilometre (yaklaşık 510 mil) menzile ulaşıyor.