BMW M4’ü Pickup’a Çevirdiler! 700 Beygirlik “M4 Maloo” Satışa Çıktı!

Otomobil dünyası son günlerde elektrikli dönüşüm ile meşgulken BMW M4'ten bir pickup elde etmek gibi ilginç projeler de gündeme geliyor. Bu kapsamda DinMann tarafından Instagram'da paylaşılan yeni BMW M4 pickup projesi kısa zamanda pek çok kişinin ilgisini çekti. Peki 700 beygir güç üreten M4 pickup tüketicilere neler sunuyor? İşte konuyla ilgili detaylar...

BMW M4 Pickup’a Dönüştürüldü: Ortaya “M4 Maloo” Çıktı!

BMW M4 Competition modeli Alman markanın uzun yıllardır kullandığı "Ultimate Driving Machine yani Nihai Sürüş Makinesi" sloganının en güçlü temsilcilerinden biri olarak biliniyor. Ancak bu projede M4 sadece performansıyla değil tamamen değişen gövde yapısıyla da gündeme geldi. Bir araç sahibi klasik coupe formundaki BMW M4’ünü sıradan bir spor otomobil olarak kullanmak yerine onu iki kapılı bir pickup benzeri araca dönüştürmeye karar verdi.

Ortaya çıkan bu sıra dışı otomobil "M4 Maloo" adıyla anılıyor. Teknik olarak bu tarz araçlar pickup yerine ute olarak sınıflandırılıyor. Zira ute modelleri özellikle Avustralya’da oldukça popüler olan bir araç türü. Temelinde binek otomobil platformu bulunan bu araçlar arka bölümünün açık kasa şeklinde tasarlanmasıyla pickup benzeri bir kullanım sunuyor. Bu nedenle M4 Maloo spor otomobil ile hafif ticari araç konseptinin ilginç bir birleşimi olarak öne çıkıyor. Projeyi gerçekleştiren ekip ise BMW modelleri için karbon fiber parçalar üretmesiyle bilinen DinMann.

Yapılan dönüşüm sırasında aracın arka bölümü tamamen yeniden tasarlanarak açık kasa haline getirildi. Ortaya çıkan bu benzersiz M4 şu anda yaklaşık 145 bin dolar fiyat etiketiyle satışa sunulmuş durumda. Bu özel M4 yalnızca tasarım tarafında değil performans tarafında da ciddi değişiklikler barındırıyor. Paylaşılan bilgilere göre araca geliştirilmiş turbolar, karbon fiber emme manifoldu ve güncellenmiş bir egzoz sistemi eklenmiş. Bu yükseltmeler sayesinde aracın performansının ciddi şekilde arttığı belirtiliyor.

Standart BMW M4 Competition xDrive modeli 510 beygir güç ve 650 Nm tork üreten S58 motorla geliyor. Ancak yapılan modifikasyonlar sayesinde M4 Maloo’nun 700 beygir sınırını aşabileceği ifade ediliyor. S58 motorunun yüksek dayanıklılığı ve modifiye potansiyeli göz önüne alındığında bu güç seviyesine ulaşılması oldukça olası görünüyor. Tüm bu yükseltmeler ve gövde dönüşümünün getirdiği hafifleme bir araya geldiğinde aracın performansı da oldukça iddialı hale geliyor. Tahminlere göre bu sıra dışı BMW, 0’dan 100 km/s hıza 3 saniyenin altında ulaşabiliyor. Üstelik bu performansı gösterirken arka kasasında yük taşıyabilme gibi alışılmadık bir özellik de sunuyor.

