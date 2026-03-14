Yeni Dacia Jogger Türkiye'de! Peki Satış Fiyatı Ne Kadar?

Yeni Dacia Jogger Türkiye'de satışa sunuldu. Markanın ekonomik aile otomobili olarak konumlanan Jogger geniş iç hacmi ve uygun fiyatı ile tüketicilere hitap ediyor. Bu noktada özellikle 7 koltuklu bir aile otomobili arayan kullanıcılar için yeni Jogger biçilmiş kaftan olarak nitelendiriliyor. Peki yeni Dacia Jogger teknik özellikleri neler? Dacia Jogger Türkiye satış fiyatı ne kadar? İşte sizin için derlediğimiz Dacia Jogger teknik özellikleri ve detayları...

Yeni Dacia Jogger Teknik Özellikleri ve Donanım Seçenekleri Neler?

Motor: 1.0 litre 3 silindir turbo (TCe 110) / 1.0 litre LPG destekli turbo (Eco-G 120)

Güç: 110 hp (TCe) / 120 hp (Eco-G)

Maksimum Tork: 200 Nm

Yakıt Türü: Benzin / LPG (çift yakıt teknolojisi)

Şanzıman: 6 ileri manuel / EDC otomatik

Çekiş Sistemi: Önden çekiş (FWD)

Ortalama Yakıt Tüketimi: 6,1 L / 100 km

Maksimum Menzil: LPG sistemiyle yaklaşık 1.400 km

Koltuk Kapasitesi: 5 veya 7 koltuk

Bagaj Hacmi: 607 litre (5 koltuklu kullanımda)

Yeni Dacia Jogger, kaputunun altında iki farklı motor seçeneğiyle ile bizleri karşılıyor. Modelde yer alan 1.0 litre üç silindirli turbo TCe motor 110 beygir güç ve 200 Nm tork üretirken ortalama 6.1 litre/100 km yakıt tüketimi değerine sahip. Bunun yanında sunulan Eco-G 120 motor ise LPG destekli çift yakıt teknolojisi sayesinde hem ekonomik kullanım hem de uzun menzil avantajı sağlıyor. Bu sistem sayesinde araç yaklaşık 1400 kilometreye varan toplam menzil sunabiliyor.

Jogger’da 6 ileri manuel şanzıman ve bazı versiyonlarda EDC otomatik şanzıman seçeneği bulunurken güç önden çekiş sistemi aracılığıyla aktarılıyor. Teknik altyapı tarafında Jogger geniş aile kullanımını hedefleyen bir yapı sunuyor. Model 5 veya 7 koltuklu oturma düzeni ile tercih edilebiliyor ve 5 koltuklu kullanımda 607 litre bagaj hacmi sunarak pratik bir kullanım sağlıyor. Aracın multimedya tarafında 10 inç dokunmatik ekran, sürücü tarafında ise 7 inç dijital gösterge paneli bulunuyor.

Ayrıca sistem kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto desteğiyle akıllı telefon entegrasyonu sunuyor. Bunun yanında modüler tavan rayları, 16 inç jantlar ve farklı sürüş destek sistemleriyle Jogger hem günlük kullanım hem de uzun yol sürüşleri için fonksiyonel bir yapı ortaya koyuyor.

Yeni Dacia Jogger Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

Extreme TCe 110 7 koltuklu: 1.599.000 TL

Extreme Eco-G 120 5 koltuklu: 1.649.000 TL

Extreme Eco-G 120 EDC otomatik 7 koltuklu: 1.799.000 TL

Makyajlanan Dacia Jogger’ın Türkiye fiyatları da resmi olarak açıklandı. Model Türkiye pazarında Extreme donanım paketiyle satışa sunulurken farklı motor ve koltuk düzeni seçenekleriyle tercih edilebiliyor. Daha çok aile kullanımına yönelik olan 7 koltuk seçeneği ile öne çıkan Jogger benzinli ve LPG’li motor alternatifleriyle kullanıcıların karşısına çıkıyor. Ayrıca otomobilin otomatik vites ve LPG kombinasyonu ile birlikte satın alınabilmesi ekonomi arayan kullanıcılar için oldukça avantajlı.

Editörün Yorumu

Türkiye otomobil pazarında Dacia markası önemli bir yer tutmakta. Zira ekonomik otomobilleri ile ön plana çıkan marka özellikle Türkiye'de orta gelirli kesme hitap etmekte. Bu sayede başarılı satış rakamlarına ulaşan marka Jogger modeliyle de bu başarısını devam ettirecek gibi gözüküyor. Otomobil sahip olduğu donanımların yanında düşük yakıt tüketimi, düşük yürütme maliyetleri ve yaygın servis ağı sayesinde sıfır otomobil sahibi olmak isteyen ailelerin ilk tercihleri arasında yerini alacaktır.

Peki siz Dacia Jogger Türkiye fiyatı ve teknik özellikleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın...