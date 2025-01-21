Yakıt Tüketimi Çok Düşük: BMW X1 xDrive25e Plug-in Hybrid Türkiye'de!

Şık tasarımının yanı sıra düşük yakıt tüketimiyle de dikkatleri üzerinde toplamayı başaran BMW X1 xDrive25e Plug-in Hybrid Türkiye'de satışa sunuldu. Bununla birlikte otomobilin fiyat etiketleri belli oldu. Fiyatlara geçmeden önce arabanın neler sunduğuna bir göz atalım.

BMW X1 xDrive25e Plug-in Hybrid Özellikleri

Yakıt tüketimi az olan arabalar arasında yerini alan BMW X1 xDrive25e Plug-in Hybrid modeli 100 kilometrede sadece 0,8 litre yakıt tüketiyor. Maksimum 180 kW güç sunan otomobil 0'dan 100 kilometreye yalnızca 6,8 saniyede ulaşıyor.

Bagaj bölüm hacmi 490 litre olan araç dokunmatik ve sesli kontrol özelliğini içeriyor. Otomobildeki kavisli ekran ince ve çerçevesiz tasarımıyla öne çıkıyor. Ön koltukların yanı sıra arka koltuklar da çok konforlu bir yolculuk deneyimi vadediyor. Birbirinden bağımsız olarak 40:20:40 oranında katlanabilen sırtlıklar çok esnek bir kullanıma sahip.

Arabada park asistanı özelliği bulunuyor. Bu özellik, dar alanda park etmeyi ve manevra yapmayı oldukça kolay hâle getiriyor. 86 kilometreye kadar tamamen elektrikli sürüş imkânı sunan otomobilde içten yanmalı motor ve elektrikli motor arasında geçiş yapılabiliyor.

BMW X1 xDrive25e Plug-in Hybrid Türkiye Fiyatı

BMW X1 xDrive25e Plug-in Hybrid modelinin X-Line isimli tasarım paketi 3 milyon 141 bin 800 TL, M Sport isimli tasarım paketi ise 3 milyon 257 bin 800 TL fiyat etiketiyle satılıyor.

BMW marka yeni otomobili beğendiniz mi? Söz konusu araba ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.