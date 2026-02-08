400 KM Menzilli Bu Yeni Araba, Eksi 50 Derecede Bile Çalışıyor

İçten yanmalı araçlar ve lityum iyon bataryalar kullanan araçlarda düşük dereceler tehlike oluşturur. Çok soğuk havalarda ek tedbirler alınmasını gerektirir ve bu da ekstra masraf anlamına gelir. Changan Nevo A06 ise hem içten yanmalı hem standart lityum bataryaların aksine sodyum iyon bataryanın avantajından yararlanarak kış testinde büyük bir başarının altına imza attı.

Changan Nevo A06, Kış Testinde Soğuk Tanımadı

Aşırı soğuk hava, lityum iyon bataryalar için ciddi bir tehdit olsa da dünyanın ilk sodyum iyon bataryalı elektrikli arabası Changan Nevo A06, son derece zorlu koşullar altında test edilmesine rağmen engel tanımadı. Araç eksi 30 derecede normal bir şekilde şarj edilmeye devam etti. Eksi 40 derece bile batarya kapasitesinin yüzde 90'ından fazlasını korumaya devam etti.

Aracın en dikkat çekici performansı, eksi 50'ye kadar düşen sıcaklık seviyesinde dahi çalışmaya devam etmesi oldu. Bu, mevcut lityum iyon bataryaların kışın yaşadığı menzil kaybına karşı da etkili bir çözüm olduğu anlamına geliyor. Changan'ın yeni arabasına güç veren bataryalar, CATL tarafından geliştirilen bataryayı kullanıyor.

İlk versiyonda 45 kWh kapasiteli batarya kullanılıyor. CLTC standartlarına göre yaklaşık 400 kilometre menzil sunuyor. Öne çıkan avantajları arasında ise daha uygun maliyetli olması geliyor. Lityuma kıyasla daha ucuz olması ve her yerde bulunabilmesi, tedarik sorunlarını da ortadan kaldırma potansiyeli taşıyor. Ayrıca CATL'in Naxtra hücrelerinin termal kaçaklara karşı daha dirençli olduğunu da unutmamak gerekiyor.

Changan Nevo A06 Ne Zaman Yollara Çıkacak?

Changan Nevo A06'ın 2026 yılının ortalarında Çin'de yollara çıkmaya başlaması bekleniyor ancak Türkiye'ye gelme ihtimalinin çok düşük olduğunu belirtmek gerekiyor. Şirket şu anda önceliğini Avrupa pazarına girmeye veriyor. Şimdiye kadar Türkiye ile ilgili hiçbir planı olmadı. Kaldı ki Türkiye'de henüz hiçbir yapılandırmasının olmaması da çok büyük miktarda para harcamasına neden olacağı anlamına geliyor. Dolayısıyla Nevo A06'ın en azından yakın bir süreçte Türkiye'de görmek imkânsıza yakın görünüyor.