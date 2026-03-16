BMW Yeni i3’ü Yanlışlıkla Paylaştı: İşte İlk Detaylar!

BMW'nin tamamen elektrikli yeni sedan modeli olacak yeni BMW i3 için geri sayım sürerken, araç henüz tanıtılmadan dikkat çekici bir gelişme yaşandı. BMW’nin resmi paylaşımı sonrası modelin tasarım detayları beklenenden önce ortaya çıktı. Peki yeni BMW i3 tüketicilere neler sunacak? İşte yeni BMW i3 hakkında ortaya çıkan ilk bilgiler…

Yeni BMW i3 Tasarımı Nasıl Olacak?

Yeni BMW i3’ün tasarımına dair ilk ipuçları BMW’nin yaptığı resmi paylaşımlar sayesinde ortaya çıktı. Tanıtım öncesinde yayınlanan test görüntülerinde modelin dış tasarım hatları kısmen görülürken böylece aracın genel tasarımı hakkında önemli detaylar da gün yüzüne çıkmış oldu. Paylaşılan görüntüler kısa sürede otomobil dünyasında geniş yankı uyandırdı.

Ortaya çıkan görüntülere göre yeni BMW i3 markanın Neue Klasse tasarım dilini kesin olarak benimseyecek. Otomobil bu sayede daha sade kaporta hatları, ince LED far tasarımı ve yeniden tasarlanan BMW'nin klasikleşen böbrek ızgara yapısı ile dikkat çekiyor. Uzun aks mesafesi ve aerodinamik gövde yapısı ise modelin hem sportif hem de modern bir silüet sunacağını gösteriyor. İç mekanda ise BMW’nin yeni nesil dijital kokpit tasarımının kullanılacağı tahmin ediliyor.

Yeni BMW i3 Teknik Özellikleri Neler?

Ortaya çıkan teknik bilgilere göre yeni BMW i3’ün üst versiyonunda 108 kWh kapasiteli nikel-manganez-kobalt (NMC) batarya kullanılabilir. Bu batarya paketi sayesinde aracın yaklaşık 800 kilometreye kadar menzil sunabileceği iddia ediliyor. Bu değer doğrulanırsa model elektrikli sedan segmentinde oldukça iddialı bir menzil sunabilir. Şarj teknolojisi tarafında ise yeni BMW i3’ün 400 kW DC hızlı şarj desteği sunabileceği konuşuluyor.

Bu seviyedeki bir şarj altyapısı sayesinde bataryanın kısa süre içerisinde yüksek doluluk oranına ulaşması mümkün olabilir. İlk etapta aracın yalnızca i3 50 xDrive versiyonu ile satışa sunulması beklenirken çift motorlu dört tekerlekten çekiş sistemi sayesinde güçlü bir performans sunacağı belirtiliyor. Yeni BMW i3’ün üretiminin ise 18 Mart tarihindeki tanımın ardından 2026 yılının ortalarında başlaması planlanıyor.

Editörün Yorumu

BMW aslında uzun zamandır pazarda yer alan bir boşluğu yeni i3 ile dolduracak. Zira BMW'nin kullanıcı kitlesinin büyük bir kısmı 3 Serisi otomobiller kullanmakta. Bu kullanıcıları elektrikli otomobile alıştırabilmek ve kullanıcı alışkanlıklarını değiştirmek için Yeni i3'ün belki de daha önce pazara sunulması gerekiyordu. Otomobil tasarım detaylarıyla rakiplerine göre daha sportif bir izlenim sunuyor. Bu da markanın menzil kayıpları gibi sorunlara rağmen sportif ruhundan vazgeçmediğini bizlere kanıtlıyor aslında.

