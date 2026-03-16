Türkiye’de Üretilecek: Yeni Ioniq 3 İzmit'te Test Sürüşlerine Başladı!

Türkiye otomotiv sanayisi için önemli hamlelerden biri olan Hyunda Ioniq 3, Türkiye yollarında test sürüşlerine başladı. Bu kapsamda Türkiye'de üretilecek olan Hyundai Ioniq 3, farbrika çevresinde yol testlerine çıktı. Hala kamuflajı üzerinden kalkmayan model bazı tasarımsal detayları hakkında ipuçları verdi. Peki yeni Hyundai Ioniq 3 Türkiye'de hangi şehirde üretilecek? Hyundai Ioniq 3 teknik özellikleri neler? İşte konuyla ilgili detaylar...

Hyundai Ioniq 3 Türkiye’de Hangi Şehirde Üretilecek?

Hyundai'nin yeni modeli Ioniq 3'ün Türkiye'de üretileceği geçtiğimiz dönemlerde açıklanmıştı. Bu kapsamda en çok merak edilen konulardan biriyse üretimin hangi şehirde yapılacağı oldu. Modelin üretim adresi Hyundai Motor Türkiye’nin İzmit/Kocaeli'de bulunan fabrikası olacak. İzmit’te bulunan Hyundai üretim tesisi uzun yıllardır markanın Avrupa pazarına yönelik üretim merkezlerinden biri olarak faaliyet gösteriyor.

Ioniq 3’ün burada üretilecek olması Türkiye’nin elektrikli otomobil üretiminde daha önemli bir rol üstlenebileceğini gösteriyor. Öte yandan modelin yalnızca Türkiye pazarı için değil Avrupa pazarına ihracat için de İzmit fabrikasında üretileceği ifade ediliyor. Bu durum Hyundai’nin Türkiye’yi elektrikli araç üretiminde stratejik bir merkez olarak konumlandırdığını ortaya koyuyor. Ayrıca Türkiye'nin otomotiv ihracatında da artışlar yaşanacağı anlamına gelmekte.

Araçla ilgili son duruma değinmek gerekirse yeni model resmi olarak İzmit'te test sürüşlerine başladı. Aracın üzerindeki kamuflaj hala kaldırılmış değil bu sebeple aracın bazı küçük tasarım detayları dışında diğer detaylarını görmek pek mümkün değil. Ancak İzmit'te yapılan test sürüşünde kullanılan aracın Hyundai Türkiye fabrikasında üretilen ilk prototip model olduğu tahmin ediliyor.

Türkiye'de üretilecek Hyundai Ioniq 3 için İzmit'te test sürüşlerine başlanmış. Takipçimizden gelen videoda hâlâ kamuflajlı olduğu için sadece kaba detayları belli olan elektrikli kompakt SUV yaz aylarında seri üretime girecek. pic.twitter.com/7r8Ee9NjtG — Dolubatarya (@DoluBatarya) March 16, 2026

Hyundai Ioniq 3 Teknik Özellikleri Neler Olacak?

Segment: Elektrikli Kompakt SUV

Elektrikli Kompakt SUV Platform: Hyundai E-GMP Elektrikli Araç Platformu

Hyundai E-GMP Elektrikli Araç Platformu Batarya Kapasitesi : Yaklaşık 50-70 kWh

: Yaklaşık 50-70 kWh Menzil: Yaklaşık 400-500 km (WLTP tahmini)

Yaklaşık 400-500 km (WLTP tahmini) Motor Gücü : 150-220 beygir arası

: 150-220 beygir arası Çekiş Sistemi : Önden Çekiş (FWD)

: Önden Çekiş (FWD) Hızlı Şarj: 800V mimari ile ultra hızlı DC şarj desteği

800V mimari ile ultra hızlı DC şarj desteği 0-100 km/s : Tahmini 7-8 saniye

: Tahmini 7-8 saniye Şarj Süresi: Yüzde 10'dan yüzde 80'e yaklaşık 18-25 dakika

Hyundai Ioniq 3’ün Hyundai’nin elektrikli araçlar için geliştirdiği E-GMP platformu üzerine inşa edilmesi bekleniyor. Bu platform markanın Ioniq 5 ve Ioniq 6 gibi modellerinde de kullanılıyor ve yüksek verimlilik ile hızlı şarj teknolojileri sunmasıyla biliniyor. Kompakt SUV segmentinde konumlandırılması beklenen modelin özellikle Avrupa pazarı için geliştirildiği ifade ediliyor.

Bu nedenle menzil, enerji verimliliği ve şehir içi kullanım özellikleri ön planda olacak şekilde tasarlanması bekleniyor. Henüz resmi teknik veriler paylaşılmamış olsa da Hyundai’nin elektrikli araç stratejisi göz önüne alındığında Ioniq 3’ün hem menzil hem de hızlı şarj teknolojileri açısından segmentinde iddialı bir model olması bekleniyor. Modelin teknik detaylarının seri üretim öncesinde resmi olarak açıklanması öngörülüyor.

Editörün Yorumu

Hyundai'nin Türkiye'de elekjtrikli otomobil üretimine başlaması Türkiye'nin yeni otomotiv düzleminde de bir adım öne çıkmasını sağladı. Zira otomotiv sektörü gelecekte elektrikli otomobillere odaklanırken Türkiye gibi üretim tesisleri ve yan sanayisi güçlü bir ülkenin tüm gelişmelerden geride kalması oldukça dezavantajlı bir durumdu. Bu sebeple önümüzdeki dönemlerde yeni Çinli markaların da Türkiye'ye gelmesi ve araç üretimine devam etmesi hedefleniyor.

