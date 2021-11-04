Boeing Uzaydan İnternet Projesi ile Starlink'e Rakip Oluyor

Boeing uzaydan internet projesi için onay aldı. Federal İletişim Komisyonu (FCC) tarafından onaylanan proje kapsamında 147 adet uydu uzaya fırlatılacak. Havacılık şirketi, fırlattığı uydular aracılığı ile uzaydan geniş bant internet erişimi sunmayı hedefliyor.

Boeing Uzaydan İnternet Sunmaya Hazırlanıyor

Uzaydan internet sunmayı amaçlayan şirketler arasına yeni bir isim daha katıldı. Amerika Birleşik Devletleri merkezli havacılık şirketi Boeing, uzaya çok sayıda uydu fırlatmayı amaçlıyor. Şirket, böylelikle uzaydan geniş bant internet erişimi sunmayı planlıyor.

Havacılık şirketi, uzaydan internet sunmak için 2017 yılında Federal İletişim Komisyonuna (FCC) başvuruda bulunmuştu. FCC, şirketin yapmış olduğu başvuruyu onayladı. Boeing, bu kapsamda toplamda 147 adet uyduyu uzaya fırlatacak. Şirket bir süre sonra uzaydaki uydu sayısını arttıracak.

Boeing, 147 uydunun 132 tanesini 1056 kilometre yükseklikte alçak Dünya yörüngesine yerleştirecek. Şirket, 15 uyduyu ise 27 bin 335 km ile 44 bin 221 km arasında bir yükseklikte yörüngeye konumlandıracak.

Starlink projesinin sahibi SpaceX, Boeing'in fırlatacağı uyduların diğer uydulara zarar verebileceği konusunda endişelerini dile getirmişti ve FCC'nin bu başvuruyu onaylamaması gerektiğini ifade etmişti. FCC, SpaceX'in bu iddiasını reddederek havacılık şirketinin başrusunu onaylama kararı aldı.

Amazon İnternet Uydularını Fırlatmaya Hazırlanıyor

Amerika Birleşik Devletleri merkezli e-ticaret devi Amazon, geçtiğimiz yıllarda Kuiper isimli bir proje duyurmuştu. Uzaya 3236 adet uzay fırlatmayı planlayan şirket, bu proje kapsamında uygun fiyat ile minimum düzeyde gecikme ve yüksek bağlantı hızı sunmayı amaçlıyor.

Amazon, geçtiğimiz yıllarda Kuiper olarak isimlendirdiği proje için Federal İletişim Komisyonuna (FCC) başvuru yapmıştı. FCC, şirketin başvurusunu onayladı ve böylece iki adet prototip uydunun fırlatılma tarihi belli oldu.

Aktarılan bilgilere göre Amazon, KuiperSat-1 ve KuiperSat-2 olarak isimlendirdiği iki adet uyduyu 2022 yılının dördüncü çeyreğinde fırlatacak. Böylelikle geliştirilen teknoloji test edilebilecek. Test süreci başarı ile tamamlandıktan sorna prototip uydular yörüngeden çıkarılacak. Amazon'un uyduları fırlatmak için ABL Space Systems ile birlikte çalışacağı belirtlidi.

Kuiper projesinde görevli Rajeev Badyal, konu ile ilgili oldukça önemli açıklamada bulundu. Yörüngede gerçekleştirilen testin yerini hiçbir şeyin tutmayacağını belirten Badyal, yaptığı açıklamada, zorlu bir ortamın getirdiği karmaşıklık ve risk göz önünde bulundurulduğunda bundan çok şey öğrenmeyi umduklarını ifade etti.