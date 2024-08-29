Gearbox Software’in geliştirdiği Borderlands 4 ile çılgın bir FPS deneyimi yaşayın. Borderlands 4’ü şimdi indirin ve galaksinin en tehlikeli avcısı olun!

Kemal Tavus - 15 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Borderlands 4, Gearbox Software tarafından geliştirilen ve 2K Games tarafından yayınlanan, FPS türünde bir oyun. Serinin bu yeni oyunu, önceki oyunlardaki mizahi tarzı ve benzersiz grafik stiliyle tanınan Borderlands evrenini daha da genişletiyor. Oyuncular yine çılgın bir hikaye ve çeşitli karakterlerle dolu bu galakside av peşinde koşacak. Looter shooter türündeki bu oyun hem tek oyunculu hem de çok oyunculu modlarıyla oynanabilir.

Oyunun temel dinamikleri, hızlı tempolu çatışmalar ve geniş bir silah yelpazesi üzerine kurulu. Oyuncular milyonlarca farklı kombinasyonla özelleştirilebilen silahlarla donanmış olarak çeşitli düşmanlara karşı mücadele ederken, oyunun eğlenceli ve absürt diyaloglarıyla da karşılaşacaklar. Oyunun bu mizahi tonu Borderlands serisinin hayranlarının en çok sevdiği özelliklerden biri.

Borderlands 4’ün sunduğu yeniliklerden biri de geliştirilmiş görseller ve daha dinamik bir oyun dünyasıdır. Oyunun dünyası, önceki oyunlardan daha geniş ve keşfedilmeye açık, çeşitli çevresel unsurlarla dolu. Bu da oyunculara daha fazla keşif ve macera imkanı sunuyor. Daha fazla detayı ileride öğreneceğiz.

Borderlands 4, FPS oyunlarını sevenler için vazgeçilmez bir deneyim sunuyor. Mizahi tonu, çılgın silahları ve dinamik oyun dünyasıyla bu oyun, saatlerce süren eğlence vadediyor.

Borderlands 4 İndir

Maalesef Borderlands 4 indirmeye henüz açık değil. 2025 yılında çıkacak olan Borderlands 4 ile alakalı gelişmeleri herkesten önce öğrenmek için Tamindir’i takipte kalın.

Borderlands 4 Sistem Gereksinimleri

Borderlands 4 sistem gereksinimleri henüz açıklanmadı.















