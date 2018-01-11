Bosch, Hangi Sanal Paraya Yatırım Yapacağını Açıkladı

Teknolojinin birçok farklı alanında ürün ve servis sunan Alman devi Bosch, sanal para birimlerinden birisi üzerine büyük yatırım yapacağını resmi olarak açıkladı. Bosch’un yatırım yapmaya karar verdiği bu sanal para birimi ise en yaygın 10 kripto para biriminden birisi olan IOTA oldu. Bu söz konusu yatırımın Bosch’un bir alt şirketi olan Robert Bosch Venture Capital tarafından yapılacağı da açıklandı.

IOTA para birimi, kripto para birimleri arasında “Distributed Ledger Technology” yani “Dağıtılmış Kayıt Tutma Teknolojisi” özelliğine sahip olan ilk para birimi olma özelliği ile ön plana çıkıyor. Bosch’un Türkiye ve Ortadoğu Başkanı Steven Young ise IOTA’ya yapılacak olan yatırımla ilgili olarak:

“IOTA, diğer sanal para birimlerinde olduğu gibi blockchain sistemi yerine Tangle teknolojisini kullanıyor. Bu sanal para birimi tarafımızdan tercih edildi çünkü internet üzerindeki IoT (nesnelerin interneti) teknolojileri her geçen gün yaygınlaşıyor. Bu sayede zamanla çok daha fazla data kullanımı ve işlem hacmi oluşacaktır. Tangle, blockchain’den farklı olarak birbirine zincirlerle bağlı olan bloklardan oluşmuyor. Bu süreçte bu sayede madencilere de ihtiyaç olmuyor. Sonuç olarak uzayan işlem süreleri ve madencilik için boşa harcanan enerji gibi durumlar da oluşmuyor.

Ayrıca IOTA’nın dağıtılmış kayıt tutma teknolojisi, IoT’e bağlı mobilite, Sanayi 4.0 ve enerji gibi uygulama alanlarına yenilikler getirmesi adına çok önemli bir teknolojidir. Bunun sayesinde IoT, iletişim, güvenlik ve ödeme konusunda bir standarda kavuşmuş olacak.” şeklinde açıklamalarda bulundu.

Bosch bu önemli yatırımının yanı sıra aralarında San Francisco ve Singapur şehirlerinin de bulunduğu 14 adet akıllı şehir projesini de yürütüyor. Bu şehirlerin özellikleri arasında akıllı aydınlatma sistemleri, hava kalitesinin ölçümü, akıllı trafik sistemleri ve güvenlik kameraları gibi önemli ve yenilikçi sistemler bulunuyor.

Nesnelerin interneti denilen IoT teknolojisi de ağa bağlı akıllı şehirlerin dayandığı önemli temellerden birisini oluşturuyor. Bu da Bosch’un neden IOTA’ya yatırım yaptığını gösteren durumlardan bir diğeri oluyor. Çünkü akıllı şehir pazarının her yıl %19 oranında büyüyerek 2020 yılında 800 milyar dolarlık bir bütçeye ulaşması bekleniyor.