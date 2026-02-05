Huzur Verici Oyun Ücretsiz Oldu! Fırsatı Kaçırmayın

Epic Games, her hafta düzenli olarak ücretsiz oyunlar sunmaya devam ediyor. Oyuncuların hiçbir şekilde harcama yapmadan eğlenceli zaman geçirmesine imkân tanıyan şirket, bu haftaki bedava oyununu erişime açtı. Buna ek olarak sevilen bir oyunda da size avantaj sunacak bir set hediye ediyor.

Botany Manor Ücretsiz Hâle Geldi

Botany Manor, Epic Games'te ücretsiz hâle geldi. Oyuna şu andan hiçbir şekilde ödeme yapılmadan erişim sağlanabiliyor. Oyuncuların fırsatı değerlendirmesi içinse 7 gün süresi bulunuyor. 12 Şubat 2026 tarihinde oyun yeniden ücretli olacak. Belirtilen tarihe kadar oyunu kütüphanenize eklerseniz sonsuza kadar size ait olacak.

Şirketin bu ücretsiz oyuna ek olarak özel bir hediyesi de bulunuyor. Pixel Gun 3D için "Zehirli Retro" setini bedava dağıtıyor. Bu set normalde 1.099 TL'ye satılıyor ancak şu andan itibaren alırsanız tek bir kuruş bile harcamadan sete sahip olabiliyorsunuz. Bu set, size zehirli dijital şafak, zehirli lazer döngü ve zehirli dalga nabızlayıcı sunuyor.

Set içindeki her silah yeniden dengelenmiş olarak geliyor. Bu, zehir etkisinin çok yüksek olduğu anlamına geliyor. Setle birlikte elde edeceğiniz silahları kullanarak oyunda diğer kişilere karşı ciddi bir avantaj elde edebiliyorsunuz. Daha önce hiç Pixel Gun 3D oynamadıysanız bedava dağıtılan seti alarak oyuna hızlı bir başlangıç yapabilirsiniz.

Botany Manor Nasıl Bir Oyun?

Botany Manor, PC'de oynanabilen simülasyon oyunları arasında konumlandırılıyor. Oyun, 1890 yılında geçiyor. Botanik araştırma kitabını tamamlamaya çalışan Arabella Greene isimli bir karakteri yönetmek sorumlu tutuluyoruz. Oyun boyunca bir İngiliz malikanesini keşfedip nadir bitki türlerinin nasıl yetiştirildiğini öğrenmeye çalışıyoruz.

Oyun geniş bir kırsal alan sunuyor. Bu da keşfedilecek birçok yer anlamına geliyor. Malikanede kitaplar, posterler, mektuplar ve Viktorya Dönemi'ne ait aletler dâhil pek çok ipucu yer alıyor. Oda oda gezip Arabella'nın hayatı hakkında da önemli bilgiler topluyoruz. Bu süre zarfında onun kariyerinde ne tür zorluklarla karşılaştığına dair fikir sahibi hâle geliyoruz.

Botany Manor Minimum Sistem Gereksinimleri