Sevilen Çok Oyunculu Oyun Kısa Süreliğine Ücretsiz! Hızlı Olun

Kartlı savaş oyunlarını sevenlerin kaçırmaması gereken bir oyun kısa bir süreliğine ücretsiz hâle geldi. Belirli bir süre boyunca bedava olarak oynanabilmeye başlanan Hellcard isimli bu eğlenceli strateji oyunu hem tek oyunculu hem çevrim içi modu sayesinde başkalarıyla da oynanabiliyor.

Hellcard Sınırlı Süreliğine Ücretsiz Oldu

Hellcard, Steam'de kısa süreliğine ücretsiz olarak oynanabilir hâle geldi. Hellcard'ı 9 Şubat 2026 tarihine kadar ücretsiz olarak oynamanız mümkün. Belirtilen tarihten sonra oyun tekrar ücretli hâle gelecek ve oynamaya başlamak için orijinal fiyat etiketiyle satın alma işlemi gerçekleştirmeye ihtiyacınız olacak.

Oyun normalde 9.99 dolar fiyata satılıyor. Bu da şu an itibarıyla 434 TL'ye denk geliyor. Bu kampanyanın oyunu tamamen ücretsiz hâle getirmediğini unutmayın. Dijital oyun mağazası üzerinden oyunun sayfasına gittiğinizde karşınıza hâlâ satın alma seçeneği çıkacak ancak oyuna tamamen sahip olmak için ödeme yapmak istemiyorsanız "Sepete Ekle" seçeneğinin yerine "Oyunu Oyna" butonuna basmalısınız. Aksi takdirde satın alma sayfasına yönlendirilirsiniz.

Hellcard Nasıl Bir Oyun?

Hellcard, roguelike oyunları oynamaktan hoşlanan oyunculara hitap ediyor. Oyunda zindanlarda ilerlerken karşınıza çeşitli düşmanlar çıkıyor. Bunlara karşı mücadele vermek içinse elinizdeki kartlara güveniyorsunuz. Her kart bir hamle ya da yetenek anlamına geliyor. Savaş sırasında düşmanların harita üzerindeki konumları, onları alt etmek için izlemeniz gereken stratejide büyük rol oynuyor.

Oyun hem tek oyunculu hem çevrim içi olarak oynanabiliyor. Bu sınırlı süreliğine geçerli fırsat kapsamında eğer oyunu denemeyi düşünüyorsanız diğer oyuncularla oynamayı da unutmamalısınız. Bu sayede gerçekten etkileyici bir stratejinin nasıl oluşturulabileceği konusunda da deneyimli hâle gelebilirsiniz. Bu arada oyunun Steam'de "çok olumlu" incelemeye sahip olduğunu belirtelim.

Hellcard Minimum Sistem Gereksinimleri