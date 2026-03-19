Bu Akıllı Saat, Cüzdan Taşımaya Gerek Bırakmayacak! AMOLED Ekranı Var

OnePlus, 54 saate kadar pil ömrü sunan kulaklığı Nord Buds 4 Pro'dan sonra şimdi de bir akıllı saat tanıtmaya hazırlanıyor. Bir süredir özellikleri ile ilgili sızıntıların yaşanmaya devam ettiği OnePlus Watch 4 isimli bu cihaz, önemli bir sertifikasyon platformunda görüntülendi. Bu, akıllı saatin sahip olacağı önemli bir özelliğin ortaya çıkmasını sağladı.

OnePlus Watch 4 Ne Sertifikası Aldı?

OnePlus'ın yeni akıllı saati, XL905 model numarası ile EMVCo sertifikası aldı. Bu, akıllı saatin temassız ödeme özelliğine sahip olacağını gösteriyor. Yani cihaz, bir tür cüzdan görevi üstlenecek. Bir alışveriş yaptıktan sonra ödeme için kartınızı kullanmanıza gerek kalmayacak, akıllı saat sayesinde pratik bir şekilde ödeme işlemini gerçekleştirip mağazadan ayrılabileceksiniz.

OnePlus Watch 4'ün Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Büyüklüğü: 1,5 inç

1,5 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED İşlemci: Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1

Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1 Yazılım: Wear OS 5

Wear OS 5 Dayanıklılık: IP69 sertifikası

OnePlus Watch 4'ün Ekran Özellikleri Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre OnePlus Watch 4, 1,5 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. LTPO AMOLED ekran üzerinde 466 x 466 piksel çözünürlük sunacak. Cihazın sahip olduğu ekran sayesinde daha derin siyahlar elde edilecek, böylece renkler de çok daha canlı görünecek.

Bu arada bir önceki model olan OnePlus Watch 3 de 1,5 inçlik AMOLED ekranla piyasaya sürülmüştü. Yeni modelin ekran parlaklığı belli olmasa da önceki model 2.200 nit maksimum parlaklık sunuyor. Yani bu modelde de aynı veya daha yüksek parlaklık değeri görebiliriz.

OnePlus Watch 4'ün Suya Dayanıklı Olacak mı?

Cihaz, IP69 sertifikasına sahip olacak. Bu, belirli bir dereceye kadar toz ve suya karşı dayanıklı olacağı anlamına geliyor. Günlük hayatta yaşanabilecek kazalar hakkında endişelenmenize gerek olmayacak. Hatta çok yüksek basınç olmadığı sürece havuza da girebileceksiniz fakat tuzlu suya ve çok yüksek sıcaklık seviyelerine karşı dikkatli olmakta fayda var.

OnePlus Watch 4'ün Pil Ömrü Ne Kadar Olacak?

OnePlus Watch 3, akıllı modda standart kullanımda 5 güne, yoğun kullanımda ise 3 güne kadar pil ömrü sunuyor. Bu modelin şarjı güç tasarrufu modunda 16 güne kadar gidiyor. Yeni modelin henüz pil ömrü belli olmasa da bu civarda olması bekleniyor. Muhtemelen önceki modele göre biraz daha uzun bir kullanım süresi elde edilecektir.

OnePlus Watch 4 Türkiye'de Satılacak mı?

OnePlus Watch 3 şu anda Türkiye'de satılıyor. Bundan yola çıkacak olursak yeni akıllı saatin de tanıtılmasından bir süre sonra Türkiye'ye getirilebileceği söylenebilir. Konu ile ilgili şimdiye kadar resmi bir açıklama yapılmadığını, planların değişiklik gösterebileceğini ayrıyeten belirtmek gerekiyor.

OnePlus Watch 4'ün Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Markanın bir önceki modeli Watch 3 şu an Türkiye'de ithalatçı garantili olarak 27 bin 500 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Yeni modelin önceki modelden daha önemli iyileştirmelerle geleceğini göz önünde bulunduracak olursak bu modelin de Türkiye'deki başlangıç fiyatının 29 bin TL'yi bulması muhtemel görünüyor.

Editörün Yorumu

OnePlus Watch 4'ün günlük kullanım için ideal bir akıllı saat olacağını düşünüyorum. Önceki model, uyku analizi, yaşlılar için sağlık kontrolü, kandaki oksijen seviyesi gibi özelliklere sahipti. Bu özelliklerin yeni modelde de bulunma ihtimali çok yüksek olsa da asıl merak ettiğim şey, mevcut sağlık özelliklerinin arasında yeni bir şeyler görüp göremeyeceğimiz. Eğer önemli gelişmeler olursa cihaza olan ilginin daha da yüksek olacağı kanaatindeyim.