Pek Bilinmeyen 2 Oyun Ücretsiz Olacak! Tarih Açıklandı

Düzenli olarak bedava oyunlar sunmaya devam eden Epic Games, oyuncuların herhangi bir ücret ödemeden uzun süre boyunca eğlenceli zaman geçirmesini sağlıyor. Şirket, bulmaca ve aksiyon türlerindeki iki farklı oyunu ücretsiz sunmaya hazırlanıyor. Bu oyunlar önümüzdeki hafta içinde herhangi bir ücret ödemeden indirip oynanabilecek.

Epic Games'te Hangi Oyunlar Ücretsiz Olacak?

Epic Games, Boxes: Lost Fragments ve My Night Job isimli oyunları ücretsiz sunacak. Bu iki oyunu 26 Şubat-5 Mart 2026 tarihleri arasında Epic Games mağazası üzerinden kütüphaneye ekleyebileceksiniz. Kütüphaneye ekledikten sonra oyunları istediğiniz zaman indirip oynayabileceksiniz.

Boxes: Lost Fragments Nasıl Bir Oyun?

Boxes: Lost Fragments, macera ve bulmaca oyunları arasında yer alıyor. Oyunda çeşitli kutuları açmaya çalışıyoruz. Her kutu, farklı mekaniklere sahip. Bir kutu basit bir kilit mekanizmasına sahipken başka bir kutu gizli bölmeler veya karmaşık düzenekler içerebiliyor. Dolayısıyla kutuları açabilmek için dikakt, mantık yürütme ve sabır gerekiyor.

Big Loop Studios tarafından geliştirilen oyunda point and click tarzı bir oynanış sistemi mevcut. Oyunda ilerledikçe zorluk seviyesi artıyor. 2024 yılının şubat ayında piyasaya sürülen yapımda yalnızca tek oyunculu mod yer alıyor. Türkçe arayüz ve alt yazı desteğine sahip olan oyun, Epic Games mağazasında 5 üzerinden 4,5 puanı bulunuyor.

Boxes: Lost Fragments Fragmanı

Boxes: Lost Fragments Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 veya üzeri

Windows 7 veya üzeri İşlemci: 2.8 GHz çift çekirdek işlemci

2.8 GHz çift çekirdek işlemci RAM: 4 GB

4 GB Ekran Kartı: 1024 MB VRAM'li ekran kartı

1024 MB VRAM'li ekran kartı DirectX: Sürüm 10

Sürüm 10 Depolama: 8 GB kullanılabilir alan

My Night Job Nasıl Bir Oyun?

My Night Job, beat ’em up ve aksiyon türlerindeki oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. Piksel grafiklere sahip olan oyunda amacımız terk edilmiş bir binada mahsur kalan insanları kurtarmaya çalışmak. Binanın farklı odalarında hem insanları güvenli şekilde dışarı çıkarmaya çalışıyor hem de düşmanlarla mücadele ediyoruz.

Yüksek tempoya sahip olan oyun, aksiyon dolu bir oynanış sunuyor. Webcore Games tarafından geliştirilen oyun 2016 yılının nisan ayında piyasaya sürüldü. Yalnızca tek oyunculu moda sahip olan yapımın Steam'deki bütün incelemeleri "çok olumlu" durumda. Keyifli zaman geçirilmesine yardım eden oyun yalnızca 450 MB kullanılabilir alana ihtiyaç duyuyor.

My Night Job Fragmanı

My Night Job Minimum Sistem Gereksinimleri