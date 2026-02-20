Steam'e 9 Yeni Ücretsiz Oyun Eklendi! Hemen Deneyin

En popüler dijital oyun mağazalarından biri olan Steam'e stratejiden aksiyon RPG'ye, bulmacadan roguelike'a kadar çeşitli türlerde dokuz yeni ücretsiz oyun geldi. Bu oyunları herhangi bir ücret ödemeden bilgisayarınıza indirip yükleyebilir ve hemen oynamaya başlayabilirsiniz. Böylece uzun süre boyunca eğlenceli zaman geçirebilirsiniz.

Steam'e Hangi Ücretsiz Oyunlar Eklendi?

Solo Tactics No Mana, Just Dice EXE.CUTOR Punishing: Gray Raven Trust Me, I Nailed It Spacetime Shooter Be Queen Bee Geenius: Cupid Dough Help Bipboop

Strateji oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden bedava oyunlar arsında Be Queen Be ve Trust Me, I Nailed It yer alıyor. Kraliçe arı olarak arıları yönettiğimiz Be Queen Be'de hayatta kalmaya çalışıyoruz. Oyunda kaynakları yönetmemiz ve stratejik kararlar vermemiz gerekiyor. Trust Me, I Nailed It isimli yapımda ise video kliplerini düzenleyerek başarısız bir savaşçıyı efsanevi birine dönüştürmek için çabalıyoruz.

EXE.CUTOR ve No Mana, Just Dice, roguelike oyunları oynamayı sevenlere hitap ediyor. EXE.CUTOR'da dijital dünyayı tehdit eden virüsleri yok etmeye çalışıyoruz. Bunun için veri bloklarını doğru şekilde yerleştirmemiz gerekiyor. No Mana, Just Dice'da ise karşımıza çıkan düşmanları alt ederek ilerlemeye çalışıyoruz. Karakterin her hareketi ve saldırı zarlarla belirleniyor.

Spacetime Shooter ve Help Bipboop, en iyi bulmaca oyunları arasında bulunuyor. Bir keskin nişancıyı kontrol ettiğimiz Spacetime Shooter'da tek kurşun ile tüm düşmanları etkisiz hâle getirmeye çalışıyoruz. Help Bipboop'da ise robotun çıkış noktasına ulaşmasıın sağlıyoruz. Bunun için blokları doğru yerlere yerleştirmemiz gerekiyor.

Aksiyon RPG oyunları oynamayı seven oyuncular için Punishing: Gray Raven bulunuyor. Yüksek tempoya sahip oynanışıyla öne çıkan bu oyunda hack and slash tarzı dövüş sistemi mevcut. Dövüşlerde etkili olabilmek için komboları doğru zamanda yapmak oldukça önemli. Her karakterin ekndine özgü silahları ve yetenekleri bulunuyor.

Müzikleriyle öne çıkan koşu oyunu Geenius : Cupid Dough, karşımıza çıkan küreleri toplamaya çalışıyoruz. Beş farklı karakter arasında geçiş yapabiliyoruz. Farklı karakterlere geçerek vokalleri ve enstrümanları anlık olarak değiştirebiliyoruz. Solo Tactics'te ise diğer oyuncularla mücadele ediyoruz. Üç karakter arasında hızlıca geçiş yapabildiğimiz oyunda Türkçe arayüz ve alt yazı desteği de mevcut.