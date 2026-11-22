vivo'nun 6500 mAh Bataryalı Telefonu Yolda! 120Hz Ekran ve Dahası
vivo Y21s 5G'nin özellikleri ortaya çıktı. Peki, yüksek yenileme hızına sahip Android telefon neler sunacak? İşte merak edilen sorunun yanıtı!
⚡ Önemli Bilgiler
- İdidaya göre 6,74 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, LCD ekran üzerinde 1600 x 720 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak.
- Y21s 5G'nin Dimensity 6300 işlemcisine sahip olacağı iddia edildi. Bu arada cihazda 6500 mAh batarya ve 44W hızlı şarj desteği yer alacak.
- Ortaya çıkan bilgilere göre telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 0,08 megapiksel çözünürlüğünde yardımcı sensör bulunacak.
vivo, Y21s 5G isimli yeni bir telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Bir sızıntı ile birlikte telfeonun özellikleri ortaya çıktı. Cihazda MediaTek tarafından geliştirilen orta segment bir Dimensity işlemcisi bulunacak. 4 GB ve 6 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunacak telefonda yüksek batarya kapasitesi yer alacak.
vivo Y21s 5G'nin Özellikleri Neler Olacak?
- Ekran Boyutu: 6,74 inç
- Ekran Teknolojisi: LCD
- Ekran Çözünürlüğü: 1600 x 720 piksel
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- İşlemci: Dimensity 6300
- RAM: 4 GB / 6 GB
- Depolama: 64 GB / 128 GB
- Harici Hafıza: microSD kart desteği
- Arka Kamera: 50MP ana kamera + 0,08 MP yardımcı sensör
- Ön Kamera: 5 MP
- Batarya: 6500 mAh
- Hızlı Şarj: 44W
- Parmak İzi Okuyucu: Yan tarafa konumlandırılmış
- Suya ve Toza Dayanıklılık: IP65
vivo Y21s 5G'nin İşlemcisi Nasıl Olacak?
Y21s 5G'nin Dimensity 6300 işlemcisine sahip olacağı iddia edildi. Bu işlemci, çevrim içi odaklı aksiyon oyunu Call of Duty Mobile ortalama 40 FPS, en popüler battle royale oyunlarından biri olan PUBG Mobile'ı ise ortalama 60 FPS'te çalıştırabiliyor. İşlemcide 2.4 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 2.0 GHz hızında çalışan altı çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut.
vivo Y21s 5G'nin Ekran Özellikleri Neler Olacak?
İdidaya göre 6,74 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, LCD ekran üzerinde 1600 x 720 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Yüksek yenileme hızı, akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Örneğin menüler arasında gezerken bile bu hissediliyor. 120Hz, akıcı ekran deneyimi için yeterli.
vivo Y21s 5G'nin Kamera Özellikleri Neler Olacak?
Ortaya çıkan bilgilere göre telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 0,08 megapiksel çözünürlüğünde yardımcı sensör bulunacak. Ön yüzeyde ise 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak. Bu arada Y21'de 50 megapiksel ana kamera, yardımcı sensör ve 5 megapiksel ön kamera tercih edilmişti.
vivo Y21s 5G Türkiye'de Satılacak mı?
Türkiye'de şu anda vivo V60 Lite 5G, vivo X300, X300 Pro, vivo V70 ve vivo Y31 5G dahil olmak üzere vivo'nun pek çok telefonu satılıyor ancak vivo S50 ve vivo S60 satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Y21s 5G'nin Türkiye'de satışa sunulma ihtimali oldukça düşük. vivo Y21s 5G'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili açıklama yapılmadı.
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Editörün Yorumu
Yüksek yenileme hızı önemli bir avantaj çünkü akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Örneğin 60Hz yenileme hızına sahip telefondan 120Hz yenileme hızına sahip telefona geçtiğimde aradaki farkı belirgin şekilde hissetmiştim. Bu arada cihazın yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacağını düşünüyorum.