vivo, Y21s 5G isimli yeni bir telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Bir sızıntı ile birlikte telfeonun özellikleri ortaya çıktı. Cihazda MediaTek tarafından geliştirilen orta segment bir Dimensity işlemcisi bulunacak. 4 GB ve 6 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunacak telefonda yüksek batarya kapasitesi yer alacak.

vivo Y21s 5G'nin Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,74 inç

6,74 inç Ekran Teknolojisi: LCD

LCD Ekran Çözünürlüğü: 1600 x 720 piksel

1600 x 720 piksel Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşlemci: Dimensity 6300

Dimensity 6300 RAM: 4 GB / 6 GB

4 GB / 6 GB Depolama: 64 GB / 128 GB

64 GB / 128 GB Harici Hafıza: microSD kart desteği

microSD kart desteği Arka Kamera: 50MP ana kamera + 0,08 MP yardımcı sensör

50MP ana kamera + 0,08 MP yardımcı sensör Ön Kamera: 5 MP

5 MP Batarya: 6500 mAh

6500 mAh Hızlı Şarj: 44W

44W Parmak İzi Okuyucu: Yan tarafa konumlandırılmış

Yan tarafa konumlandırılmış Suya ve Toza Dayanıklılık: IP65

vivo Y21s 5G'nin İşlemcisi Nasıl Olacak?

Y21s 5G'nin Dimensity 6300 işlemcisine sahip olacağı iddia edildi. Bu işlemci, çevrim içi odaklı aksiyon oyunu Call of Duty Mobile ortalama 40 FPS, en popüler battle royale oyunlarından biri olan PUBG Mobile'ı ise ortalama 60 FPS'te çalıştırabiliyor. İşlemcide 2.4 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 2.0 GHz hızında çalışan altı çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut.

vivo Y21s 5G'nin Ekran Özellikleri Neler Olacak?

İdidaya göre 6,74 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, LCD ekran üzerinde 1600 x 720 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Yüksek yenileme hızı, akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Örneğin menüler arasında gezerken bile bu hissediliyor. 120Hz, akıcı ekran deneyimi için yeterli.

vivo Y21s 5G'nin Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 0,08 megapiksel çözünürlüğünde yardımcı sensör bulunacak. Ön yüzeyde ise 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak. Bu arada Y21'de 50 megapiksel ana kamera, yardımcı sensör ve 5 megapiksel ön kamera tercih edilmişti.

vivo Y21s 5G Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda vivo V60 Lite 5G, vivo X300, X300 Pro, vivo V70 ve vivo Y31 5G dahil olmak üzere vivo'nun pek çok telefonu satılıyor ancak vivo S50 ve vivo S60 satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Y21s 5G'nin Türkiye'de satışa sunulma ihtimali oldukça düşük. vivo Y21s 5G'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili açıklama yapılmadı.

Editörün Yorumu

Yüksek yenileme hızı önemli bir avantaj çünkü akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Örneğin 60Hz yenileme hızına sahip telefondan 120Hz yenileme hızına sahip telefona geçtiğimde aradaki farkı belirgin şekilde hissetmiştim. Bu arada cihazın yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacağını düşünüyorum.