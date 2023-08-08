Yardımlaşmanın en üst seviyelerde olduğu Bread & Fred'de, partnerinizle parkurları tamamlayıp zirveye ulaşmaya çalışıyorsunuz.

Berkcan Aktürk - 5 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Arkadaşınız veya partneriniz ile oynayacağınız mükemmel bir oyun olan Bread & Fred, birbirine iple bağlı olan penguenleri canlandırıyorsunuz. Tabii ki bir takım oyunu yaratmanız gereken Bread & Fred'de, zorlu parkurları aşıp zirveye giden yolu takip etmeniz gerekiyor.

Sevimli pixel grafiklere sahip Bread & Fred, hem oyunculara parkur zevki veriyor, hem de bu eğlenceli grafiklerin tadını çıkarma imkanı tanıyor. Zorlu platformlarıyla her tekrar denemenizde tecrübe kazanacaksınız. İlk aşamalarda canınızı çok da sıkmamanız ve kendinizi alışma sürecine bırakmanız gerekiyor.

Bread & Fred İndir

Bread ve Fred birbirine bir iple bağlıdır. Bu nedenle, taktiksel düşünmeniz ve yardımlaşmalı bir oyun sergilemelisiniz. Örneğin bir duvarda asılı dururken, bir oyuncunun atlayıp parkuru tamamlaması gerekmektedir. Duvarda asılı kalarak partnerinizi sallayın veya çok uzun bir yere atacaksanız kendi ekseniniz etrafında döndürüp fırlatın.

Yardımlaşırken eğleneceğiniz, parkurları tamamladıkça diğer aşamalar için sarbırsız olduğunuz Bread & Fred indirip, bu adrenalin dolu tecrübeye dahil olabilirsiniz. Eğer bir arkadaşınız veya bir partneriniz yoksa hiç üzülmeyin derim. Neden mi? Bread & Fred, oyunculara tek oyunculu oyun modunda oynamalarına da olanak tanıyor. Her yanlış hareketiniz ve her düşmenizde yılmadan yolunuza devam edin. Penguenlerinizin yeteneklerini kolayca öğrenin ve zirveye giden bu yolda kazanan siz olun.

Bread & Fred Sistem Gereksinimleri