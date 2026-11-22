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Savaş oyunlarını seven oyuncular için kaçırılmayacak bir fırsat sunuldu. Epic Games mağazasında başlayan kampanya ile birlikte Battlefield 2042'nin Elite sürümü indirime girdi. Böylece Battlefield oyununu uygun fiyata satın almak hâle geldi. Peki, DICE tarafından geliştirilen Battlefield 2042 kaç TL'ye satılıyor?

Battlefield 2042'nin Fiyatı Ne Kadar Oldu?

Epic Games mağazasında Battlefield 2042'nin Elite sürümü yüzde 95 oranında indirime girdi. Battlefield 2042'nin Elite sürümü 1.599,99 TL yerine 79,99 TL fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. Yani 1.520 TL'lik bir indirim mevcut. Kampanya 1 Aralık 2026 tarihinde saat 19.00'da sona erecek.

Battlefield 2042 Xbox ve PlayStation mağazalarında da indirime girdi. Xbox mağazasında oyunun standart sürümü 3.999 TL'den 199,95 TL'ye, Elite sürümü ise 4.999 TL'den 249,95 TL'ye düştü. PlayStation mağazasında oyunun standart sürümü 3.999 TL yerine 399,90 TL fiyat etiketiyle satılmaya başlandı.

Battlefield 2042'nin Fragmanı

Battlefield 2042 Nasıl Bir Oyun?

Birinci şahıs kamera açısıyla oynanan Battlefield 2042'de hikâye modu bulunmuyor. Oyunda çevrim içi odaklı çeşitli modlar sayesinde dünyanın dört bir yanında yer alan oyuncularla mücadele ediyoruz. Popüler yapımda uçaktan helikoptere, tanktan zırhlı araca kadar çeşitli araçlar bulunuyor.

Yayıncılığını Electronic Arts'ın üstlendiği Battlefield 2042'de, farklı yeteneklere ve uzmanlık alanlarına sahip karakterler bulunuyor. Her karakter, savaş alanında farklı bir rol üstlenerek oyunculara çeşitli oynanış seçenekleri sunuyor. Başarılı oynanış sistemine sahip oyun 2021 yılının Kasım ayında piyasaya sürüldü.

Battlefield 2042'nin Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 10

64-bit Windows 10 İşlemci: AMD Ryzen 5 1600 / Intel Core i5 6600K

AMD Ryzen 5 1600 / Intel Core i5 6600K RAM: 8 GB

8 GB Ekran Kartı: AMD Radeon RX 560 / NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti

AMD Radeon RX 560 / NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti DirectX: Sürüm 12

Sürüm 12 Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Genişbant İnternet bağlantısı Depolama: 100 GB kullanılabilir alan

Battlefield 2042'nin yüklenebilmesi için en az 100 GB kullanılabilir alan gerekiyor. Depolama bölümünde yeterli miktarda boş alan bulunmuyorsa ister Windows'un program kaldırma özelliği tercih edebilir ister program kaldırma aracı kullanabilirsiniz. Bu araçlar kapsamlı temizlik yaparak kullanılabilir alanın kolayca artmasını sağlıyor.

Battlefield 2042'nin Önerilen Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 10

64-bit Windows 10 İşlemci: AMD Ryzen 7 2700X / Intel Core i7 4790

AMD Ryzen 7 2700X / Intel Core i7 4790 RAM: 16 GB

16 GB Ekran Kartı: AMD Radeon RX 6600 XT / NVIDIA GeForce RTX 3060

AMD Radeon RX 6600 XT / NVIDIA GeForce RTX 3060 DirectX: Sürüm 12

Sürüm 12 Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Genişbant İnternet bağlantısı Depolama: 100 GB kullanılabilir alan

Editörün Yorumu

Battlefield 2042'yi daha önce oynamıştım ve çok beğenmiştim. Özellikle helikopter, uçak ve tank gibi araçları kullanabilmek, oyunu daha keyifli hâle getiriyor. Başarılı şekilde tasarlanmış haritalar, atmosferi güçlendirirken farklı yeteneklere ve uzmanlık alanlarına sahip karakterler ise oynanışa çeşitlilik katıyor.