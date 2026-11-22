ZTE, Android 16 işletim sistemien sahip nubia PAD SE 10.1 modelini Malezya'da tanıttı. SIM kart desteği sayesinde mobil internete bağlanabilen cihazda sekiz çekirdeğe sahip Unisoc işlemcisi bulunuyor. Çok şık bir tasarıma sahip tablet yüksek batarya kapasitesi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de öne çıkıyor.

Nubia PAD SE 10.1'in Özellikleri Neler?

Özellik Nubia PAD SE 10.1 Ekran 10,1 inç IPS Çözünürlük 1.280 x 800 piksel İşlemci Unisoc T310 Grafik birimi PowerVR GE8300 RAM 4 GB Depolama 128 GB Hafıza kartı microSD İşletim sistemi Android 16 Arka kamera 8 MP Ön kamera 5 MP Batarya 6.500 mAh Mobil bağlantı 4G LTE Wi-Fi 2,4 GHz ve 5 GHz Bluetooth 5.0 Bağlantı noktası USB Type-C Ses Çift hoparlör Güvenlik Yüz tanıma Boyutlar 241,6 x 160,4 x 8,9 mm Ağırlık 547,5 gram

Nubia PAD SE 10.1'in İşlemcisi Nasıl?

Nubia PAD SE 10.1 gücünü Unisoc T310 işlemcinden alıyor. Grafik işlemlerini PowerVR GE8300 üstleniyor. Dört çekirdekli Unisoc T310'un giriş seviyesinde konumlanan bir işlemci olduğunu belirtelim. 2,0GHz hızında çalışan bir Cortex-A75 çekirdeğine ve 1,8GHz hızında çalışan üç Cortex-A55 çekirdeğine sahip.

Nubia PAD SE 10.1'de Kaç GB RAM Var?

4 GB fiziksel RAM kapasitesine sahip cihazda dinamik RAM genişletme özelliği de bulunuyor. Bu özellik, dahili depolamanın bir bölümünü geçici bellek olarak kullanarak 4 GB ek kapasite sağlıyor. Dolayısıyla toplam bellek miktarı yazılımsal olarak 8 GB'a çıkıyor ama fiziksel RAM miktarı 4 GB olarak kalıyor. Bu arada cihazda 128 GB dahili depolama alanı mevcut. Bu depolama alanı microSD kart desteği sayesinde artırılabiliyor.

Nubia PAD SE 10.1'in Ekran Özellikleri Neler?

10,1 inç IPS panel kullanan model, 1.280 x 800 piksel çözünürlük sunuyor. IPS geniş görüş açısına sahip. Karşılaştırma yapmak gerekirse 2025 yılının Nisan ayında tanıtılan Nubia Pad Pro'da 10,9 inç ekran boyutu, 1800 x 2880 piksel çözünürlük, IPS LCD ekran ve 144Hz yenileme hızı mevcut.

Nubia PAD SE 10.1'in Kamera Özellikleri Neler?

Tabletin arka yüzeyinde 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alıyor. Bu arada Nubia Pad Pro'da 13 megapiksel çözünürlüğünde arka kamera ve 20 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera tercih edilmişti.

Nubia PAD SE 10.1 Türkiye'de Satılacak mı?

Nubia PAD SE 10.1'in Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de Nubia Neo 5G, Nubia Air, Nubia Z80 Ultra ve Nubia Music dahil olmak üzere Nubia'nın pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Nubia PAD SE 10.1'in Türkiye'de satışa sunulma ihtimali mevcut.

Editörün Yorumu

Nubia PAD SE 10.1'in klavye desteğine sahip olmasının önemli bir avantaj olduğunu söyleyebilirim. Bu sayede tablet üzerinden belge hazırlamak gibi aktiviteler rahatça yapılabilecektir. Ayrıca tabletin yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacağını düşünüyorum. Bunların yanı sıra 4G LTE desteğinin de olması önemli bir avantaj.