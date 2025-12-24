Peaky Blinders Filminden Beklenen Fragman Geldi

Peaky Blinders dizisinin ekranlara veda etmesinin ardından geçen uzun bir zamandan sonra Shelby ailesi geri dönüyor. Netflix'te yayınlanacak olan Peaky Blinders: The Immortal Man (Peaky Blinders: Ölümsüz Adam) isimli yeni filminden hayranların dikkatini üzerinde toplayan bir fragman geldi. Bu fragmanda Tommy Shelby ön planda yer alıyor.

Peaky Blinders: The Immortal Man'in Fragmanı Yayınlandı

Netflix'in kısa bir süre önce resmî YouTube hesabı üzerinden yayınlanan Peaky Blinders: The Immortal Man fragmanı henüz bir saat olmasına rağmen 97 bin 450 kişi tarafından görüntülendi. Bununla birlikte 10 bini aşkın beğeni ve bine yakın yorum aldı.

Cillian Murphy, bu filmde bir kez daha Tommy Shelby karakterini canlandırmak üzere geri dönecek. Bu film ile ilgili Haziran 2024 tarihinde yaptığı açıklamada "Görünüşe göre Tommy Shelby'nin benimle işi henüz bitmemiş" ifadelerini kullanmıştı. Ayrıca bu filmde Steven Knight gibi isimlerle yeniden çalışmakla ilgili olumlu düşüncelerini dile getirmişti.

Peaky Blinders: The Immortal Man Ne Zaman Yayınlanacak?

Peaky Blinders: The Immortal Man, ilk olarak 6 Mart'ta belirli sinemalarda gösterime girecek. 20 Mart'ta Netflix üzerinden yayınlanacak. Belirtilen tarihten itibaren bütün Netflix kullanıcıları tarafından erişilebilir olacak. Filmde Peaky Blinders dizisinden aşina olduğumuz pek çok ismin yanı sıra yeni yüzler de olacak.

Peaky Blinders: The Immortal Man Oyuncuları

Cillian Murphy (Tommy Shelby)

Sophie Rundle (Ada Thorne)

Ned Dennehy (Charlie Strong)

Stephen Graham (Hayden Stagg)

Rebecca Ferguson

Jay Lycurgo

Barry Keoghan

Tim Roth

Peaky Blinders filminde Cillian Murphy'nin yanı sıra Ada Thorne karakterine hayat veren Sophie Rundle, Charlie Strong rolü ile bilinen Ned Dennehy ve Hayden Stagg'i canlandıran Stephen Graham yer alacak. Bu isimlere ise Rebecca Ferguson, Jay Lycurgo, Barry Keoghan ve Tim Roth eşlik edecek.