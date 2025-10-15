Bridgerton Dizisinin 4. Sezon Tarihi Açıklandı [Video]
Netflix tarafından yapılan duyuru ile birlikte Bridgerton dizisinin 4. sezon tarihi belli oldu. İşte yeni sezona dair merak edilen detaylar!
⚡ Önemli Bilgiler
- Bridgerton'ın 4. sezonu iki kısım şeklinde Netflix üzerinden yayınlanacak.
- Yeni sezonun ilk kısmı 29 Ocak 2025, ikinci kısmı ise 26 Şubat 2025 tarihinde izleyiciler ile buluşacak.
- Dizinin oyuncuları arasında Nicola Coughlan, Luke Thompson ve Claudia Jessie dahil pek çok isim bulunuyor.
Bridgerton dizisinin yeni sezonu merakla beklenirken önemli bir gelişme yaşandı. Netflix tarafından paylaşılan video ile birlikte Bridgerton dizisinin 4. sezon tarihi belli oldu. Duyuruya göre yeni sezon iki kısım şeklinde yayınlanacak. İlk kısım önümüzdeki yılın ocak ayında, ikinci kısım ise şubat ayında izleyiciler ile buluşacak.
Bridgerton 4. Sezon Ne Zaman Çıkacak?
Bridgerton'ın 4. sezonunun ilk kısmı 29 Ocak 2025, ikinci kısmı ise 26 Şubat 2025 tarihinde Netflix üzerinden yayınlanacak. Bölüm sayısına dair henüz herhangi bir bilgi paylaşılmadı ancak önceki sezonları göz önünde bulundurduğumuzda muıhtemelen dördüncü sezon sekiz adet bölüm içerecektir. İlk kısımda dört, ikinci kısımda dört bölüm görebiliriz.
Bridgerton 4. Sezon Fragmanı
Netflix Türkiye'nin resmî YouTube kanalı üzerinden Bridgerton'ın yeni sezonu için bir video da yayınlandı. 46 saniye uzunluğundaki videoda "Her sezonda bir dizi iniş çıkış yaşandığı malumunuzdur. O zaman kendimize sormalıyız. Üstesinden gelebiliyor muyuz? Bunun cevabını her zamanki gibi zaman ve bu yazar gösterecek" ifadelerine yer verildi.
Bridgerton Oyuncuları
- Nicola Coughlan
- Luke Thompson
- Claudia Jessie
- Ruth Gemmell
- Florence Hunt
- Polly Walker
- Will Tilston
- Julie Andrews
- Adjoa Andoh
- Bessie Carter
- Luke Newton
- Joanna Bobin
- Golda Rosheuvel
- Hugh Sachs
Bridgerton dizisinin oyuncuları arasında Nicola Coughlan, Luke Thompson, Claudia Jessie, Ruth Gemmell, Florence Hunt ve daha pek çok isim yer alıyor. Nicola Coughlan "Penelope Featherington" karakterini, Luke Thompson "Benedict Bridgerton" karakterini, Claudia Jessie ise "Eloise Bridgerton" karakterini canlandırıyor.
Bridgerton Konusu
Popüler Netflix dizisi, sekiz kardeşten oluşan Bridgerton ailesinin ve Londra sosyetesindeki diğer ailelerin hayatlarını konu alıyor. Her sezon, genellikle Bridgerton kardeşlerden birinin aşk hayatına ve evlilik yolculuğuna odaklanıyor. Örneğin ilk sezon, ailenin en büyük kızı olan Daphne Bridgerton'ın gerçek aşkı arayışını anlatmıştı.