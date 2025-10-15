Bridgerton Dizisinin 4. Sezon Tarihi Açıklandı [Video]

Bridgerton dizisinin yeni sezonu merakla beklenirken önemli bir gelişme yaşandı. Netflix tarafından paylaşılan video ile birlikte Bridgerton dizisinin 4. sezon tarihi belli oldu. Duyuruya göre yeni sezon iki kısım şeklinde yayınlanacak. İlk kısım önümüzdeki yılın ocak ayında, ikinci kısım ise şubat ayında izleyiciler ile buluşacak.

Bridgerton 4. Sezon Ne Zaman Çıkacak?

Bridgerton'ın 4. sezonunun ilk kısmı 29 Ocak 2025, ikinci kısmı ise 26 Şubat 2025 tarihinde Netflix üzerinden yayınlanacak. Bölüm sayısına dair henüz herhangi bir bilgi paylaşılmadı ancak önceki sezonları göz önünde bulundurduğumuzda muıhtemelen dördüncü sezon sekiz adet bölüm içerecektir. İlk kısımda dört, ikinci kısımda dört bölüm görebiliriz.

Bridgerton 4. Sezon Fragmanı

Netflix Türkiye'nin resmî YouTube kanalı üzerinden Bridgerton'ın yeni sezonu için bir video da yayınlandı. 46 saniye uzunluğundaki videoda "Her sezonda bir dizi iniş çıkış yaşandığı malumunuzdur. O zaman kendimize sormalıyız. Üstesinden gelebiliyor muyuz? Bunun cevabını her zamanki gibi zaman ve bu yazar gösterecek" ifadelerine yer verildi.

Bridgerton Oyuncuları

Nicola Coughlan

Luke Thompson

Claudia Jessie

Ruth Gemmell

Florence Hunt

Polly Walker

Will Tilston

Julie Andrews

Adjoa Andoh

Bessie Carter

Luke Newton

Joanna Bobin

Golda Rosheuvel

Hugh Sachs

Bridgerton dizisinin oyuncuları arasında Nicola Coughlan, Luke Thompson, Claudia Jessie, Ruth Gemmell, Florence Hunt ve daha pek çok isim yer alıyor. Nicola Coughlan "Penelope Featherington" karakterini, Luke Thompson "Benedict Bridgerton" karakterini, Claudia Jessie ise "Eloise Bridgerton" karakterini canlandırıyor.

Bridgerton Konusu

Popüler Netflix dizisi, sekiz kardeşten oluşan Bridgerton ailesinin ve Londra sosyetesindeki diğer ailelerin hayatlarını konu alıyor. Her sezon, genellikle Bridgerton kardeşlerden birinin aşk hayatına ve evlilik yolculuğuna odaklanıyor. Örneğin ilk sezon, ailenin en büyük kızı olan Daphne Bridgerton'ın gerçek aşkı arayışını anlatmıştı.