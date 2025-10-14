Daredevil: Born Again'in 2. Sezon Fragmanı Sızdırıldı (Video)

Daredevil: Born Again'in ikinci sezonunun ilk fragmanı, New York Comic Con 2025'te gösterildi ancak bu fragman internette paylaşılmadığı için hayranlar fragmanda neler olup bittiğini görme imkânı elde edememişti. Dizide Jessica Jones'u canlandıran Krysten Ritter'ın son paylaşımı sayesinde izleyiciler fragmanı izleme imkânı elde etti.

Daredevil: Born Again Fragmanı, Krysten Ritter'dan Geldi

Jessica Jones, kısa bir süre önce Instagram hesabında bir hikâye paylaştı. Bu hikâyede ise New York Comic Con 2025'te gösterilen yeni sezon fragmanı yer aldı. Jones, bu paylaşımı yaptıktan kısa bir süre sonra hikâyeyi yayından kaldırdı fakat ünlü oyuncu, bu konuda biraz geç davrandı. Dizinin hayranları çoktan ekran kaydı aldığı için fragman hızla X (eski adıyla Twitter) gibi diğer platformlarda yayıldı.

Paylaşılan fragmana baktığımızda Daredevil dizisinden Jessica Jones dâhil pek çok önemli yüzün tekrardan izleyicilerin karşısına çıktığını görüyoruz. 19 saniye uzunluğundaki video, fragmanın özellikle aksiyon dolu kısımlarını içeriyor. Seyircilerden gelen tepkilere bakılacak olursa sıkı bir Daredevil hayranı olan herkes geri dönen bu yüzleri görmekten oldukça mutlu olacak.

Daredevil 2. Sezonunda Hangi Oyuncular Olacak?

Yayınlanan fragmana göre Daredevil'in ikinci sezonunda Jessica Jones rolünde Krysten Ritter yer alacak. Deborah Ann Woll, Karen Page'i canlandırırken Heather Glenn rolünde Margarita Levieva'yı göreceğiz. Dizide yer alacak diğer kişiler arasında ise Wilson Bethel (Bullseye), Nikki M. James (Kirsten McDuffie), Clark Johnson (Cherry), Michael Gandolfini (Daniel Blake), Genneya Walton (BB Urich) bulunuyor.

Daredevil 2. Sezonu Ne Zaman Çıkacak?

Daredevil: Born Again'in ikinci sezonu, Mart 2026'da Disney+ üzerinden yayınlanacak. İzleyiciler, bu sezon Jessica Jones'un dönüşüyle birlikte aksiyon dolu sahneler izleme imkânına sahip olacak. Henüz yeni sezona dair çok fazla ayrıntı olmasa da izleyiciler birinci sezonun sonunda büyük bir beklentiye girmişti. Bu beklentinin yeni sezonla birlikte karşılanması bekleniyor.

Bu arada izleyiciler ikinci sezonu beklerken Daredevil: Born Again üçüncü sezon onayını da aldı. Bu, yeni sezondan sonra kesinlikle bir sezon daha seyredeceğimiz anlamına geliyor. Daredevil özlemi hiç bitmeyenler, uzun bir süre daha Marvel'ın sevilen karakterini izleme imkânına sahip olacak.