Bruce Lee Animesi Geliyor: Yayın Tarihi Belli Oldu! (Video)

Bruce Lee animesi duyuruldu ve House of Lee olarak isimlendirilen yapıma ait bir fragman yayımlandı. Tanıtım videosunun yanı sıra House of Lee animesinin konusu ve çıkış tarihi de belli oldu. Peki, House of Lee ne zaman çıkacak?

Bruce Lee Animesi House of Lee Fragmanı Paylaşıldı

Enter the Dragon'un 50. yıl dönümüne özel 4K UHD gösterimleri 13 Ağustos Pazar ve 16 Ağustos Çarşamba günleri 650'den fazla sinemada gösterime girmesi beklenirken heyecan verici bir gelişme yaşandı.

House of Lee isimli bir animenin duyurusu yapıldı. Yapılan duyuru ile beraber bir fragman da yayımlandı. Aksiyon ve fantastik türündeki yapımın animenin tanıtım videosu 33 saniye uzunluğunda.

Bruce Lee'nin kızı Shannon Lee, Emily ve Shibuya'nın bakış açısını sevdiğini belirtti. Shannon ayrıca animenin, gerçekten yaratıcı bir hikâye anlatmak için harika bir araç olduğunu da sözlerine ekledi.

2024 yılında çıkış yapacak Bruce Lee animesi "House of Lee" duyuruldu. pic.twitter.com/4MjNDK6yx7 — Tamindir.com (@Tamindir) August 11, 2023

Bruce Lee Animesi House of Lee Konusu

House of Lee, dünyanın karanlığa sürüklenmesini durdurmak için Ejderha Savaşçıları ekibini kuran Lee'nin hikâyesini konu alıyor.

Bruce Lee Animesi House of Lee Ne Zaman Çıkacak?

Şimdiden merak içerisinde beklenmeye başlanan House of Lee isimli anime 2024 yılında çıkacak. Söz konusu yapımın hangi platformda veya TV kanalında yayımlanacağı henüz bilinmiyor.

En iyi animeler arasında yerini almaya hazırlanan House of Lee hakkında ne düşünüyorsunuz? Bruce Lee'nin animesi ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.