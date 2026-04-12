BTK’dan Yurt Dışı Telefon Hamlesi: 120+120 Gün Dönemi Bitiyor mu?

İddialara göre Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, yurt dışından getirilen çift SIM'e sahip telefonlara karşı harekete geçti. Bildiğiniz üzere söz konusu özelliğe sahip modeller 120 + 120 gün şeklinde 8 ay boyunca kullanılabiliyordu. Şimdi ise BTK'nın bu yönteme artık izin vermeyeceği iddia edildi.

BTK, Çift SIM ile Kullanım Süresini Uzatma Yöntemini Kaldırıyor mu?

Sabah Gazetesi'nden Barış Şimşek'in haberine göre BTK, "iki hatla kullanım süresini uzatma" yöntemine karşı harekete geçti. Yani 1 Mayıs 2026 itibariyle 120 günlük kullanım süreniz dolduğunda ve hattınızı diğer SIM girişine taktığınızda telefonunuz çalışmayacak. Böylelikle yurt dışı telefonların kullanım süresi 8 değil 4 ay olacak.

Belirtmekte fayda var ki bu şimdilik bir iddia. Üstelik pek de fazla dayanağı olmayan bir iddia. Şimşek'in içeriğinde konuyla ilgili bir kaynak belirtilmiyor. Hatta içeriğin asıl odağı çift SIM ile kullanım süresini uzatma bile değil. Bu bilgi sadece bir paragrafta ufak bir detay olarak veriliyor. Konuyla ilgili bir başka resmi kaynak da bulunmuyor.

Ancak bu gerçek olmayacağı anlamına gelmiyor. BTK'nın 120 + 120 günlük kullanımı durdurmaya çalıştığı uzun zamandır biliniyor. Kim bilir belki de Şimşek kaynakları sayesinde içeriden bilgi almış ya da bizim gözden kaçırdığımız bir şey görmüştür. Durum ne olursa olsun kullanııcların kendini hazırlaması gerekiyor.

Çift SIM ile Yurt Dışı Telefonların Kullanım Süresi Nasıl Uzatılıyor?

Bildiğiniz üzere Türkiye'de satılan akıllı telefon telefon modellerinden dört farklı kalemde vergi alınıyor. Kültür Bakanlığı Payı, TRT Bandrolü, ÖTV ve KDV'den oluşan bu vergiler eklendiğinde telefonların satış fiyatı yüzde 104 oranında artıyor. Yani yurt dışında 30 bin TL'ye satılan bir telefon Türkiye'ye geldiğinde 61 bin TL civarına satılıyor.

Bu durum fiyatları şişirirken pek çok kişiyi de yurt dışından telefon almaya itiyor. Ancak yurt dışından telefon almak onları burada kullanabileceğiniz anlamına gelmiyor. IMEI kayıt ücreti ödenerek Türkiye'de kayıt ettirilmeyen telefonlar ülkemizde sadece sınırlı süre kullanılabiliyor. Yine de bir çözüm mevcut.

Günümüzde pek çok telefon çift SIM özelliği ile geliyor. Bu SIM'lerden her birinin kendi IMEI numarası bulunuyor ve BTK'nın kısıtlamaları IMEI numarasını kapsıyor. Bu sayede kullanıcılar fiziksel SIM'i 120 gün kullandıktan sonra e-SIM'i de 120 gün kullanabiliyor. Geriye ise sadece 120 günlük bir boşluk kalıyor çünkü her yıl bu kullanım süreleri sıfırlanıyor.

Editörün Yorumu

Bir dönem yurt dışı telefon kullanmış biri olarak söyleyebilirim ki tüm bunlar haksızlıktan başka bir şey değil. Telefonlar için ödediğimiz vergi kabul edilemez düzeyde. Tüm bunlar yetmezmiş gibi borçlanmak da oldukça pahalı. Yani telefona verecek nakit 100 bin TL'niz yoksa borçlanmanız ve faizle beraber yurt dışı fiyatının üç katını ödemeniz gerekiyor.

İnsanların tüm bu çileyi çekmek yerine yurt dışı telefonlara yönelmesi kadar normal bir şey yok. Hükümet ise soruna bir çözüm getirmek yerine insanlar için işleri zorlaştırmaktan başka bir şey yapmıyor. 120 + 120 gün uygulaması gerçekten sonlandırılacak mı bilmiyorum. Ancak insanların hayatını zorlaştırmak dışında bir işe yaramayacağını söyleyebilirim.