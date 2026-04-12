Derin Kırmızı Renkli iPhone 18 Pro Böyle Görünecek! Tasarım Ortaya Çıktı

Apple, son yıllarda her yeni iPhone serisinde sunduğu farklı renk seçenekleriyle dikkat çekmeye devam ediyor. Örneğin iPhone 17 Pro modellerinde sunulan kozmik turuncu renk seçeneği hem ilgi görmüş hem de satışlara olumlu yansımıştı. Son dönemlerde ortaya atılan iddialara göre teknoloji devi, bu ticari taktiği sürdürmek istiyor. Bu doğrultuda iPhone 18 Pro modellerinde ise derin kırmızı bir renk seçeneği ile kullanıcıların karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkan bu derin kırmızı renk seçeneğinin nasıl görüneceği de artık net hale geldi. Öyle ki iPhone 18 Pro ve Pro Max modellerinin derin kırmızı tasarımına ait görseller, kısa süre önce ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

Derin Kırmızı iPhone 18 Pro / Pro Max Tasarımı Nasıl Görünecek?

Aslında Apple, daha önce PRODUCT(Red) adı altında kırmızı renkli iPhone modellerini kullanıcılarla buluşturmuştu. Şirket bu seçeneği uzun yıllar boyunca sunmaya devam etmiş, ancak iPhone 14 serisiyle birlikte bu geleneğe son vermişti. Şimdi ise Apple’ın yeniden kırmızı renk ile karşımıza çıkması bekleniyor. Ancak bu kez tercih edilen ton önceki modellerde olduğu gibi açık değil, daha koyu olacak. Ortaya çıkan tasarıma ise aşağıdan göz atabilirsiniz.

Akıllı telefon dünyasının güvenilir sızıntı kaynaklarından Digital Chat Station tarafından paylaşılan görüntüye baktığımızda iPhone 18 Pro / Pro Max modellerinin arka tasarımının selefiyle neredeyse aynı kaldığı görülüyor. Ön taraftaki Dinamik Ada ise daha az yer kaplıyor. Derin kırmızı olarak adlandırılan yeni renk seçeneğinin ise oldukça dikkat çekici bir görünüm sunduğu göze çarpıyor.

Apple’ın daha önce PRODUCT(RED) isimli kırmızı iPhone modelleri sunduğunu söylemiştik. Ancak mevzubahis kırmızı tonu daha açık, parlak ve canlıydı. Yeni ortaya çıkan "derin kırmızı" ise daha koyu ve premium hissiyatı yüksek bir ton gibi görünüyor. Bu nedenle iki renk ilk bakışta benzer görünse de ton açısından aynı değil.

Öte yandan Apple’ın açık renkli kırmızı seçeneğini yalnızca bir renk seçeneği olarak sunmadığını da söyleyelim. Zira bu seçenek, HIV/AIDS ile mücadeleye destek amacı taşıyan küresel bir sosyal sorumluluk projesinin parçasıydı ve elde edilen gelirin bir kısmı uluslararası sağlık kuruluşlarına aktarılıyordu.

Yeni derin kırmızı renk seçeneğinde ise böyle bir sosyal sorumluluk bağlantısı bulunmuyor. Şirketin bu rengi direkt premium algısını güçlendirmek amacıyla tercih etmesi bekleniyor. En azından sektör kaynakları ve firmanın geçtiğimiz yıllardaki adımları bunu gösteriyor.

Bu arada derin kırmızı renk seçeneğinin şu an için bir iddiadan ibaret olduğunu tekrardan hatırlatalım. Belki de böyle bir renkle hiç karşılaşmyabiliriz. Ancak konuyla ilgili sızıntılar yaşanması, bunun yüksek ihtimalle şirket içerisinde tartışıldığı anlamına geliyor.

iPhone 18 Pro Serisinin Renk Seçenekleri Neler Olacak?

iPhone 18 Pro ve Pro Max modelleri yalnızca koyu kırmızı renkle sınırlı kalmayacak. İddialara göre bu iki model için koyu metalik mor, kahve ve gümüş renk seçenekleri de sunulacak. Gümüş, zaten Apple’ın vazgeçmediği klasik bir seçenek. Diğer renkler ise şirketin cihazları daha premium olarak göstermeye çalışmasının bir sonucu olacak.

Öte yandan siyah renk seçeneğinin bu seride de yer almayacağı belirtiliyor. Oysa siyah minimalist yapısı, lekeyi gizlemesi ve hemen her ortama uyum sağlaması nedeniyle kullanıcılar tarafından en çok tercih edilen renklerden biriydi. Buna rağmen Apple’ın bu renk için defteri kapattığı söyleniyor. Bununla birlikte iPhone 17 Pro modellerinde en çok tercih edilen kozmik turuncu renk seçeneğinin de iPhone 18 Pro serisinde yer almayacağı ifade ediliyor.

iPhone 18 Serisi Ne Zaman Tanıtılacak?

Bildiğiniz üzere Apple, her yıl yeni iPhone serisini genellikle eylül ayında tanıtıyordu. Ancak model sayısının artmasıyla birlikte bu yıl farklı bir lansman planı izleneceği konuşuluyor. Bu doğrultuda eylül ayında iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve markanın ilk katlanabilir modeli olması beklenen iPhone Ultra’nın duyurulacağı belirtiliyor.

Serinin diğer üyeleri olan iPhone 18, iPhone 18e ve iPhone Air 2 modellerinin ise 2027 yılının mart veya nisan ayında kullanıcılarla buluşması bekleniyor.

Editörün Yorumu

Ortaya çıkan derin kırmızı renkli iPhone 18 Pro'nun dikkat çekici olduğunu düşünüyorum. Arka tasarımın büyük ölçüde aynı kalması beklenirken, ön taraftaki Dinamik Ada’nın biraz daha küçülmesi de daha önceki iddialarla örtüşüyor. Şahsen iPhone 18 Pro’dan beklentilerim oldukça yüksek. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.