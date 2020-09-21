BTS Fortnite'a Geliyor: Fortnite Çılgın Parti'de BTS Rüzgarı

Dünyanın en büyük gruplarından BTS, Fortinte'a geliyor. Epic Games tarafından yapılan duyuruya göre K-pop grubu BTS, Dynamite isimli müzik klibinin koreografi versiyonu Fortnite Çılgın Parti'de yayınlanacak.

Bir süre önce duyurulan ve Fortine oyuncularının satın aldığı dans ifadeleriyle eğlenmesine izin veren Fortnite Çılgın Parti'ye şimdi de BTS grubu katılacak. BTS; Marshmello ve Travis Scott gibi büyük ölçekli müzik etkinliklerinin ardından Fortnite'ın sanal dünyasına giriş yapan en yeni müzik grubu olacak.

BTS Fortnite konseri ne zaman?

Geliştirici tarafından yapılan açıklamaya göre 26 Eylül Cumartesi TSİ 03.00'da konsere katılabilirsiniz. Ayrıca konseri katılan kişilerin daha sonra yeniden izleyebileceğini de hatırlatalım.

"BTS, tüm particiler için Çılgın Parti'nin Ana Sahne'sini aydınlatmaya hazır. BTS'in bomba gibi single'ı “Dynamite”ın dünyada ilk kez ön gösterimi yapılacak müzik klibinin koreografi versiyonu için 26 Eylül Cumartesi TSİ 03.00'da Çılgın Parti'ye uğramayı unutmayın!"

BTS Fortnite konseri nasıl izlenir?

BTS Fortnite Çılgın Parti konseri için yeni ifadelerini de duyuran Epic Games, oyun içinde "Dolabım" sekmesine gidip bunları giymenize izin veriyor. Bu sayede Çılgın Parti'de düzenlenecek olan BTS konserinin eğlencesini sonuna kadar çıkarabilirsiniz.

Son zamanlarda Epic Games, Çılgın Parti'de yayınlanabilecek canlı konserlere ev sahipliği yapmak için Los Angeles'ta yüksek bir teknoloji stüdyosu oluşturdu. Bu stüdyoda pek çok ünlü DJ ismi ve şarkıcıyı Fortnite'a konser için getiren Epic Games, Ekim ayında konserlere devam edeceğini duyurmuştu.