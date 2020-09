Apple Kimliği ile Epic Games Hesabına Giriş Yapılamayacak!

Apple'ın geliştiricilerden %30 oranında komisyon ücreti almasına karşı çıkan Epic, popüler battle royale oyununa kendi ödeme sistemini entegre etmişti. Epic'in bu hamlesi ile birlikte iki şirket arasında gerginlik başlamıştı. Geçtiğimiz günlerde Epic Games'e tazminat davası açan Apple, bu kez bir hamle daha yaptı. Kullanıcılar 11 Eylül itibarıyla Apple kimliği ile Epic Games hesabına giremeyecek. Daha önce Apple ID ile Epic Games hesabına giriş yapan oyuncuların hesabını güncellemesi gerekiyor.

Apple'ın Fortnite'ı App Store üzerinden kaldırmasının ardından Epic, Apple'a dava açmıştı. Apple ise Epic'in App Store geliştirici hesabını kapatmıştı ve ardından Epic'in sözleşmeyi ihlal ettiğini belirterek tazminat davası açmıştı. Apple, bu olaydan zarar gördüğünü, itibar ve ürün imahını kaybettiğini ve başka zararlara da uğradığını iddia etmişti.

Epic Games, son yaptığı açıklama ile birlikte 11 Eylül tarihinden itibaren Apple kimliği ile Epic Games hesaplarına giriş yapılmasına izin vermeceğini açıkladı. Apple'ın aldığı bu kararı oyuncuların tepki göstermesine neden oldu. Şirket tarafından yapılan açıklamada, "Apple ile giriş yap" seçeneğini kullanan oyuncuların e-posta ve şifresini güncellemesi gerektiğini duyurdu.

Daha önce Apple hesabı ile Epic Games'e giriş yapan oyuncuların e-posta ve şifresini güncellemesi gerekiyor. Peki, Epic Games e-posta ve şifre güncelleme nasıl yapılır? Aşağıda yer alan adımları uygulayarak e-posta ve şifrenizi hızlı ve pratik bir şekilde güncelleyebilirsiniz.

• İlk olarak bilgisayarınızda yüklü olan web tarayıcısını açın ve hemen ardından Epic Games web sitesini ziyaret edin.

• Epic Games web sitesi üzerinden hesabınıza giriş yapın ve ardından sağ üst köşede yer alan kullanıcı isminize tıklayın.

• Daha sonra "Hesap" menüsüne tıklayın. Açılan sayfa üzerinden e-posta ve şifrenizi güncelleyebilirsiniz.

