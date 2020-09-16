Fortnite iOS'a Uzun Bir Süre Daha Dönmeyecek

Apple'ın geliştiricilerden %30 oranında komisyon ücret almasına karşı çıkan Epic Games, Fortnite'a kendi ödeme sistemini entegre etmişti. Apple, bu olayın sonrasında oyun mağazası App Store'dan Fortnite isimli battle royale oyununu kaldırmıştı ve iki firma arasındaki gerginlik böylece başlamıştı. Ortaya çıkan son bilgilere göre iOS kullanıcıları Fortnite'ı oynayabilmek için uzun bir süre daha beklemesi gerekiyor. Peki, Fortnite iOS'a ne zaman gelecek? Konu ile ilgili detaylar haberimizde.

Fortnite iOS'a Ne Zaman Dönecek?

Apple, Epic Games'in Fortnite'a kendi ödeme sistemini entegre etmesi üzerine oyunu kaldırdıktan sonra oyunculardan yoğun tepkiler almıştı çünkü oyuncular, video oyununun oyun mağazasından kaldırılmasının üzerine iOS işletim sistemli cihazında Fortnite'ı oynamaya devam etmiş olsa da Epic Games tarafından yayımlanan güncellemeleri App Store desteğinin bulunmamasından ötürü alamadı.

Apple, 28 Ağustos tarihinde Epic Games'in App Store geliştirici hesabını kapatmıştı. Apple, konu ile ilgili yaptığı açıklamada "App Store'daki Epic Games geliştirici hesabını sonlandırmak zorunda kaldığımız için hayal kırıklığına uğradık. Epic Games ekibi ile yıllardır çalışıyoruz. Mahkeme, Epic Games'ten dava süreci devam ederken App Store yönergelerine uymasını istedi ancak Epic, bunu reddetti" ifadelerini kullanmıştı.

Geçtiğimiz haftalarda Epic Games'e tazminat davası açan Apple, bir hamle daha yaptı. Daniel Ahmad isimli Twitter kullanıcı tarafından paylaşılan bilgilere göre Apple, Epic Games'in Apple geliştirici programına en az bir yıl boyunca yeniden başvurmayacağına izin vermeyeceğini söyledi. Buna göre iOS kullanıcıları 2021 yılının Ağustos ayına kadar Fortnite'ı App Store'dan indirip oynayamayacak.