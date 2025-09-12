Bu Güncellemeyi Kesin Yapın: Eski Tesla'lara Yazılım Dopingi Geldi!

Tesla, otomobillerine yeni güncellemeler sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda son dönemlerde en fazla yenilik görünüş ve yazılım noktasında yapılırken marka eski otomobillerini de unutmadı. Tesla yeni gelecek olan güncellemesi ile birlikte eski otomobillerinde de doping etkisi yapıyor. İşte konuyla ilgili detaylar...

Tesla Eski Otomobillerine Yazılım Dopingi Yapıyor!

Tesla eski nesil Intel Atom (MCU 2) işlemcili araçları için dikkat çeken bir yazılım güncellemesi yayınladı. 2025.32.2 sürümüyle birlikte bu araçlarda daha önce yalnızca ileri yönde çalışan sürücü görselleştirmesi artık geri viteste de devreye giriyor. Tesla’nın sürücü görselleştirme teknolojisi aracın çevresini ve hareketlerini ekrana detaylı şekilde yansıtarak sürüş güvenliğine katkı sağlıyor.

Intel tabanlı işlemciler ve ultrasonik sensörlerle donatılmış modellerde geri vitese geçildiğinde bu özellik önceden yalnızca basit gri çizgiler ve kısıtlı detaylarla sunuluyordu. Yeni yazılım ile artık FSD (Full Self-Driving) vektör tabanlı görselleştirmesi geri manevralarda da eksiksiz olarak görüntülenebiliyor.

Tesla’nın daha yeni AMD tabanlı sistemlerinde uzun süredir bulunan bu işlev işlem gücü sınırlamaları nedeniyle eski Intel’li araçlarda desteklenmiyordu. Ancak şirketin yaptığı yazılım optimizasyonları sayesinde bu eksiklik kapatılmış oldu. Böylece donanımı daha eski olmasına rağmen birçok araç kullanıcısı güncel teknolojinin bir parçası haline geldi.

Uzmanlar bu değişikliğin yalnızca görselleştirme açısından değil Tesla’nın eski nesil araçlara verdiği aktif destek açısından da önemli olduğuna dikkat çekiyor. Güncelleme resmi sürüm notlarında yer almıyor olsa da kullanıcılar tarafından fark edilerek ek belgelerle doğrulandı.

