Bu Hafta A101 ve BİM'e Gelen Teknolojik Ürünler (6 Aralık)

Perakende mağazalar zinciri olan BİM ve A101’e bu hafta yeni gelen teknolojik ürünlere yakından bakıyoruz. BİM ve A101'de bu hafta hangi ürünler indirimde gelin hep beraber bakalım.

BİM ve A101'de gerçekleşen büyük indirim fırsatları oldukça dikkat çekici görünüyor. Kullanıcıların kalbine taht kuran BİM ve A101'de her hafta olduğu gibi bu hafta da birbirinden güzel teknolojik ürünler var.

BİM'e Gelen Teknolojik Ürünler

Bu hafta BİM'e iki adet akıllı telefon geldi. Uygun fiyatlı akıllı telefon arayışında iseniz BİM'i ziyaret etmeyi unutmayın!

Samsung Galaxy A30

Samsung Galaxy A30, BİM mağazalarında yerini aldı. Akıllı telefonda Exynos 7904 yonga seti bulunyor. 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanı ile birlikte gelen A30, 4000 mAh bataryaya sahip. Cihazın arka tarafında iki adet kamera sensörü bulunuyor. Bu kamera sensörleri: 16.0 MP (F1.7) + 5.0 MP (F2.2). Samsung Galaxy A30'un ön tarafında da 16 megapiksellik kamera sensörü yer almakta. Cihazın BİM'deki satış fiyatı 1.799 TL.

Xiaomi Redmi Go

Xiaomi Redmi Go, BİM mağazalarında satışa sunuldu. 5 inç ekrana sahip olan Redmi Go, Snapdragon 425 yonga setinden güç alıyor. Akıllı telefonda 1 GB RAM ve 8 GB dahili depolama alanı bulunuyor. Redmi Go'nun arka tarafında bir adet 8 megapiksellik kamera sensörü bulunuyor. Ön tarafta ise 5 MP kamera sensörü yer alıyor. 3.000 mAh bataryaya sahip olan Redmi Go'nun BİM'deki satış fiyatı 599 TL.

A101'e Gelen Teknolojik Ürünler

Bu hafta A101'e çok fazla teknolojik ürün gelmedi. Bu hafta A101 mağazalarında bir adet akıllı telefon, bir adet televizyon, USB bellek ve hafıza kartı geldi.

Hi-Level 43" TV

Hi-Level marka televizyon A101'de satışa sunuldu. Televizyonda 2 adet HDMI girişi ve 2 adet USB girişi bulunuyor. Cihaz 1.499 TL fiyat etiketi ile raflarda yerini aldı.

Honor 8C

Honor 8C, A101 mağazalarında satışa sunuldu. Cihaz Snapdragon 632 işlemciden güç almakta. 3 GB RAM'e sahip olan akıllı telefonda 32 GB dahili depolama alanı bulunuyor. Honor 8C, 1.199 TL'den satışa sunuldu.

Toshiba USB Bellek ve Micro-SD Kart

32 GB'lık Toshiba marka USB bellek 27.95 TL'den satışta. 32 GB'lık Toshiba marka Micro SD kart 29.95 TL'den satışta.