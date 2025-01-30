Bu Hafta Beşiktaş Maçı Yok mu? BJK Maçı Neden Yok, Ertelendi mi?

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, Gaziantep FK ile karşılaşacakken Fenerbahçe ise Çaykur Rizespor ile mücadele edecek. Fikstürde Beşiktaş'a yer verilmedi. Peki, bu hafta Beşiktaş'ın maçı yok mu? Beşiktaş'ın maçı ertelendi mi?

Bu Hafta Beşiktaş Maçı Neden Yok, Lig Maçı Ertelendi mi?

Beşiktaş 30 Ocak 2025 tarihinde yani bugün saat 23.00'te UEFA Avrupa Ligi kapsamında Twente ile karşı karşıya gelecek ancak Trendyol Süper Lig'teki fikstüre baktığımızda takımın bu hafta hiçbir takım ile karşılaşmayacağını görüyoruz.

Fikstürde Beşiktaş'ın maçını göremediğinizde aklınıza BJK maçı neden yok, ertelendi mi gibi sorular gelmiş olabilir. Herhangi bir erteleme söz konusu değil. Sadece Beşiktaş haftayı bay geçti. Bu nedenden ötürü de futbol takımının bu hafta ligte maçı bulunmuyor.

Futbolda Bay Geçmek Ne Demek?

Lig veya turnuvada toplam takım sayısının tek olması nedeniyle eşleşecek rakibi olmadığı için haftayı maç yapmadan geçirmeye bay geçmek denir. Trendyol Süper Lig'te toplamda 19 takım bulunuyor ve her hafta toplamda 8 eşleşme yapılıyor.

Bu nedenle her hafta bir takım boşta kalıyor. Yani o hafta hiçbir takımla eşleşmiyor. Peki, Beşiktaş'ın bir sonraki maçı ne zaman?

Trendyol Süper Lig'te Beşiktaş Maçı Ne Zaman?

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Futbol mücadelesi 8 Şubat 2025 tarihinde saat 19.00'da başlayacak. Maçın hakemleri ve maç biletlerinin fiyat etiketleri henüz açıklanmadı.

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