Şaka Değil: Bu Kadın ChatGPT Sayesinde 6 Milyon TL Kazandı!

Amerika Birleşik Devletleri'nde eşine az rastlanır bir olay yaşandı. Piyango oynamak isteyen bir kadın yapay zekadan sayıları tahmin etmesini istedi. Yapay zekanın verdiği sayılarla piyango oynayan kadın 150 bin doların sahibi oldu. İşte konuyla ilgili detaylar...

ChatGPT’nin Tahmini Gerçek Oldu: Kadın Loto’dan 150 Bin Dolar Kazandı!

ABD’de yaşayan bir kadın, eğlencesine ChatGPT’ye “loto için şanslı sayılar verir misin?” diye sordu. Ancak bu basit deneme hayatının dönüm noktası oldu. Yapay zekanın önerdiği kombinasyonlarla loto oynayan kadın 150 bin dolarlık büyük ikramiyeyi kazandı.

Amerikalı kadın, yerel piyango oyununa katılmadan önce ChatGPT’ye şansını denemek için danıştı. Yapay zekanın önerdiği sayıları doğrudan kuponuna yazdı. Sonuçlar açıklandığında ise listede kendi numaralarını görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Basına konuşan talihli, “Sadece denemek istedim, gerçek olabileceğini düşünmedim. Ama ChatGPT’nin verdiği sayılar gerçekten kazandırdı” dedi.

UUzmanlar bu olayın tamamen rastlantısal olduğunu, ChatGPT’nin şans oyunlarında herhangi bir algoritmik üstünlüğü bulunmadığını vurguluyor. Yapay zekalar, istatistiksel olasılık hesaplaması yapmadıkları için önerilen sayılar yalnızca rastgele üretiliyor. Yine de bu durum, yapay zekanın gündelik kararlarda nasıl etkili hale geldiğini göstermesi açısından dikkat çekici bir örnek olarak görülüyor.

Olayın duyulmasının ardından sosyal medyada “ChatGPT lucky numbers” etiketi hızla yayıldı. Birçok kullanıcı, yapay zekadan loto sayısı isteyerek kendi şansını denemeye başladı. Bazı yorumlarda “Belki bana da şans getirir” diyen kullanıcıların paylaşımları öne çıktı.

