Bugatti Dünyanın En Hızlı Otomobilini Test Etti

Ürettiği şık ve performanslı arabaları ile bilinen Bugatti, bazı yeni gelişmelerle gündeme geldi. Söz konusu gelişmeler, Bugatti'nin dünyanın en hızlı arabasını yapmak için bazı testler ve düzenlemeler yaptığını işaret ediyor.

300 mil / saat engelini aşmak (yaklaşık 482 km) ve dünyanın en hızlı otomobilini yapmak isteyen Bugatti, Chiron modelinin oldukça aerodinamik bir versiyonunu geliştirdi. Andy Wallace'nin direksiyonuna geçtiği model testlerden başarıyla çıktı ve şirketin her iki hedefini de tamamladı. Ehra-Lessien adı verilen bir Alman test pistinde yapılan test sürüşleri tamamlandı ve Bugatti Chiron'un geliştirilmiş versiyonu 304 mil / saat hıza kadar ulaşmayı başarmış oldu. Bu sonuçlarla birlikte bu modelin dünyanın en hızlı otomobili unvanını kazandığını belirtelim.

Bugatti Chiron bu unvanı 285 mil / saat hıza sahip Koenigsegg Agera RS modelinin elinden almış oldu. Bununla birlikte aynı pistteki önceki rekorun da 267 mil / saat ile Bugatti Veyron Super Sport modeline ait olduğunu belirtelim.

Chiron'un standart versiyonunda 8 litrelik 16 silindirli dev bir motor kullanan Bugatti, bu ünitede 1500 beygir 1600 nm tork güç üretmekteydi. Ancak yeni modelde ne gibi değişikliklerin yapıldığı tam olarak bilinmiyor. Değiştirilmiş modelin fotoğraflarına göz attığımızda, yüksek hızlarda sürüşe imkan sunacak bazı farklılıkları görmekteyiz. Bu farkların başında ise gövde yapısı ile malzeme yapısı gelmekte.

Aerodinamik değişiklikler Chiron'un en hızlı unvanını almasında büyük bir rol oynadı. Ancak teknik taraftaki diğer faktörlerin de oldukça önemli bir role sahip olduğunu söyleyebiliriz. Şirket şu an için yeni modelde hangi değişikliklerin yapıldığını açıklamadı.