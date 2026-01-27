Bugüne Kadar Kimse Bilmiyordu: Gizemli Bugatti Modeli Ortaya Çıktı!

Bugatti gibi özel otomobil üreticileri aslında bir model adıyla birlikte birden fazla projeyi fikir olarak sunar. Bunların bazıları hayata geçirilirken bazılarıysa tarihin tozlu raflarında yerini alır. Bunlardan biri de geçtiğimiz günlerde ortaya çıktı. İşte karşınızda kimsenin bilmediği özel Bugatti Veyron modeli ve detayları...

Gizemli Bugatti Veyron MegaWatt Ortaya Çıktı!

Bugatti bundan tam 21 sene önce yani 2005 yılında tanıttığı Veyron ile otomotiv dünyasında ezberleri bozdu. 8.0 litrelik, dört turbolu, W16 motoru ile dünyanın en güçlü otomobili olarak anılan Veyron ilk etapta 1000 beygir güç sunarken devamında gelen özel serileri ile gücünü 1200 beygire kadar arttırdı.

O dönem için rekor olarak görülen bu güç seviyeleri otomotiv dünyasından büyük takdir toplarken marka içerisindeyse aslında daha fazlası için planlar yapılıyordu.

MegaWatt modeli de aslında tam olarak bu noktada doğuyor. Bugatti'nin eski tasarım şefi Frank Heyl geçtiğimiz günlerde Top Gear'a verdiği röportajda bahsettiği MegaWatt projesi aslında Veyron modeli için büyük bir meydan okuma olarak adlandırılıyor.

Model, Veyron serisinin veda otomobili olarak adlandırılırken o dönem için dünyadaki ilk 1 megawatt yani 1360 beygir güç üreten otomobil olma unvanını da alacaktı. Hatta ilerleyen süreçte otomobilin 1500 beygir güce ve 450 kilometre/saat azami hıza çıkartılması da planlandı.

Ancak tüm bu planlar Veyron modelinin teknik olarak yetersiz görülmesi sebebiyle rafa kaldırıldı. Ardından 1 MegaWatt unvanı da Koenigsegg One:1 modeline kaptırdı.

Evet ortada kaybedilmiş bir zafer var ancak tüm bu planlamalar ve gelişmeler beraberinde Chiron modelinin hazırlanmasına olanak tanıdı. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...